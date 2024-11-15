Какую часть семейного бюджета «съедают» ипотечные платежи: Эксперт шокировал россиян

Порядка 64% семейного бюджета россиян, приобретающих квартиру, уходит на платёж по ипотеке. Шокирующую цифру в беседе с «Газетой.ru» озвучил директор инвестиционной компании Евгений Шавнев. По его словам, наибольший интерес к недвижимости проявляют жители крупных городов, где средний доход семьи составляет более 170 тыс. рублей.

«Для комфортного обслуживания кредита зарплата на семью должна быть порядка 368 тыс. рублей», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что средний доход покупателей квартир достиг рекорда, превысив 161 тыс. рублей по стране, по сравнению с 80 тыс. годом ранее, однако данный показатель значительно варьируется по регионам. Тем не менее, 80% в прошлом потенциальных покупателей нынче не могут позволить себе взять ипотеку, а каждая вторая сделка осуществляется за счёт продажи предыдущего жилья с целью расширения жилплощади.