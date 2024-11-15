Недвижимость, ЖКХ и услуги банков. Что будет, если ЦБ повысит ставку до 22% в декабре Центробанк допускает, что в декабре 2024 года может состояться очередное повышение ключевой ставки. Чем это грозит россиянам — разбирался Life. 14 ноября, 21:23 В периоды повышения ключевой ставки проценты по банковским кредитам и депозитам растут. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monster Ztudio

Банк России не исключает очередного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин. Такой посыл насторожил не только представителей финансового сообщества и предпринимателей, но и простых россиян, ведь ключевая ставка — главный инструмент влияния ЦБ на экономику страны. В периоды повышения ключевой ставки проценты по банковским кредитам и депозитам растут. Это может устраивать тех, у кого есть деньги и есть что сохранять и класть на депозит под повышенный процент. Для тех же, у кого свободных финансов нет, высокая ставка — это неподъёмные проценты по ипотеке или потребкредиту. И это только два очевидных момента. Между тем повышение ставки до 22% или выше может привести и к другим, заметным для кошельков россиян последствиям.

Цены на недвижимость в декабре 2024

— В теории чем выше ключевая ставка, тем дороже рыночная ипотека, чем дороже ипотека — тем меньше продажи на рынке недвижимости. Только в текущей ситуации данная формула напрямую не работает, — утверждает эксперт столичного рынка недвижимости Ирина Сафьянова. — Существующая ключевая ставка уже охладила рынок, насколько это было возможно, за счёт сокращения продаж по льготным ипотечным программам, но в условиях недоступности ипотеки — резко вырос спрос на аренду, а вслед за ним — интерес людей с высокими доходами к инвестициям в недвижимость, которая пригодна для выгодной сдачи внаём. Снижение цен на квартиры при таком фоне — маловероятно.

Кроме того, эксперт обратила внимание на активность девелоперов, которые реагируют на изменения и совместно с банками разрабатывают для клиента альтернативные способы приобретения недвижимости, например применяя различные формы лизинга с низким первоначальным взносом и даже без подтверждения дохода.

Цены на товары и услуги

Товары и услуги могут подорожать в декабре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romanchini

Сейчас существование многих компаний представляет собой спираль, закрученную вокруг банковского кредита: бизнес берёт деньги в банке под проценты и поднимает цену на свой товар или услугу, чтобы покрыть проценты по кредиту и получить прибыль; потребители используют кредитную карту или потребкредит, чтобы приобрести подорожавшие товары или услуги, и в результате разгоняется инфляция. Центробанк для обуздания инфляции поднимает ключевую ставку, и коммерческие банки выдают новые кредиты бизнесу по более высокой ставке. И цикл повторяется вновь до тех пор, пока конечный потребитель либо предприниматель не откажется от новых кредитов. Это уже происходит, но не в массовом порядке. Поэтому инфляция продолжает свой рост.

— Повышение ключевой ставки не оказывает мгновенного эффекта на снижение инфляции, — утверждает аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселёв. — А высокая ставка может начать замедлять экономический оборот быстрее, чем проявится торможение инфляции, что в конечном итоге будет снижать предпринимательскую активность.

Кстати, Центробанк признаёт, что ужесточение его денежно-кредитной политики пока инфляцию не затормозило, а это значит, что в обозримом будущем гарантировать снижения цен регулятор не может.

Повышение расценок на коммунальные услуги

Тарифы на электроэнергию и газоснабжение могут увеличиться. Фото © ТАСС / Ura.ru

Согласно прогнозу Правительства РФ на 2025 год, индексация тарифов за коммунальные услуги будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике. В итоге планируемая индексация в 2025 году составит порядка 11,9%, но эта величина может вырасти вслед за инфляцией. При этом удорожание кредитов, вызванное повышением ключевой ставки, отразится, скорее всего, на цене услуг управляющих компаний и организаций, осуществляющих вывоз мусора. И это мы очень скоро узнаем из своих платёжек.

Курс на экономию

Скорее всего, начатый Центральным банком период высоких процентных ставок будет длинным. Для тех, у кого доходов хватает и для потребления, и для сбережения, высокие ставки по депозитам позволят сохранять покупательную способность, не снижая уровень текущего потребления. Но таких людей в стране пока ещё не большинство. Поэтому кому-то, чтобы не повышать уже существующую кредитную нагрузку, в скором будущем придётся по-другому организовать свой бюджет, планировать доходы и расходы, избегать целого ряда привычных покупок, которые не являются необходимостью, и стать финансово грамотным — по крайней мере, до снижения инфляции.

Авторы Михаил Краснов