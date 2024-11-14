Что такое ОФЗ и как на них заработать Что такое облигации федерального займа (ОФЗ) и почему они считаются самым надёжным способом рублёвых инвестиций в России. Как заработать на ОФЗ. Подробнее в материале Life.ru. 13 ноября, 22:17 Как в России зарабатывают на ОФЗ и что это такое. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Человечество уже много веков пользуется разными финансовыми инструментами. Один из самых простых и древних — долговые расписки. Изначально всё выглядело максимально просто: один человек занял определённую сумму у другого на какой-то срок. Чтобы обоим участникам сделки было удобнее и можно было доказать сам факт долга в крайнем случае, они писали долговую расписку: я занял у такого-то человека эту сумму денег, обязуюсь вернуть не позднее определённого числа.

Постепенно финансовые инструменты развивались и появились облигации — долговые ценные бумаги. С их помощью тот, кто даёт деньги в долг, может заработать, ведь кроме возврата самой суммы ему обязуются выплачивать ещё и проценты. Один из видов таких ценных бумаг — облигации федерального займа (ОФЗ). Сегодня это один из самых надёжных способов инвестирования.

Что такое ОФЗ простыми словами

ОФЗ — это долговые ценные бумаги. Фактически это та же расписка в том, что государство заняло у вас деньги и обязуется сначала выплачивать проценты по той или иной формуле, а в определённый день вернуть само тело долга — то есть сумму, которую вы предоставили изначально.

Это один из самых надёжных и популярных инструментов у инвесторов, потому что ОФЗ выпускает Минфин России. Соответственно, приобретая такие облигации, вы фактически становитесь кредитором государства. И оно отвечает по этому долгу всем своим имуществом. Куда уж надёжнее?

Практически все современные государства выпускают ОФЗ. Это связано с особенностями бюджетного процесса: поступления в бюджет обычно приходят лишь в определённые даты, а вот тратят средства власти постоянно — ведь у них так много проектов (и, следовательно, статей расходов) в масштабах страны. Большие стройки, социальные выплаты, зарплаты бюджетников, оборона и здравоохранение, культура и демография, и ещё много направлений, на которые нужны средства постоянно.

Размещение ОФЗ для инвесторов вовсе не означает, что государству катастрофически не хватает денег — просто оно привлекает дополнительные средства у своих же граждан и компаний. Возникли непредвиденные расходы — разместили больше, всего хватает — всё равно разместили ОФЗ, чтобы поддержать репутацию надёжного заёмщика. В любом случае так деньги остаются внутри страны и работают на общее благо.

Как работают ОФЗ

С помощью ОФЗ государство привлекает дополнительные средства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Принцип работы ОФЗ довольно прост. Вот вы как инвестор купили определённое число таких облигаций. Например, на сумму 100 000 рублей. Заёмщик в лице государства гарантирует вам, что в заранее обозначенные дни вы будете получать купонные платежи или просто купоны — проценты за то, что государство у вас заняло эту сумму. Затем наступит день погашения облигации — и государство вернёт вам уже само «тело долга», или номинал, — те же 100 000 рублей.

Принцип работы ОФЗ в целом похож на кредитование, но кредитором уже выступает инвестор. А для заёмщика-государства создана простая схема платежей: сначала несколько раз выплачивает проценты, а затем сам долг, вплоть до рубля.

При этом вовсе не обязательно ждать дня погашения облигаций, вы можете вернуть деньги раньше — для этого в любой рабочий день Московской биржи продайте свои ОФЗ другому инвестору. Так вы получите деньги раньше, а государство станет должно уже новому держателю облигаций.

Виды облигаций федеральных займов

Сегодня можно приобрести ОФЗ нескольких десятков наименований. Они отличаются друг от друга датой погашения облигаций, частотой и датой выплаты купонов, а также доходностью. Основных видов ОФЗ пять.

ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) — самый популярный, стандартный вид облигаций федерального займа — размер купонных выплат не меняется за весь период. Например, дважды в год государство выплачивает вам по 7,15% годовых по вашим облигациям.

ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) — их ещё называют флоутерами (от англ. float – плыть). Купонные выплаты по ним меняются в зависимости от показателя RUONIA — ставки, по которой российские банки выдают друг другу краткосрочные кредиты. Обычно он близок к ключевой ставке Банка России, но всё же заранее высчитать доходность не получится — показатель всё равно будет меняться до погашения, а с ним и размеры купонных выплат.

ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) — ценные бумаги, которые называют лучшей защитой от инфляции. Доход инвестора здесь складывается из двух частей: фиксированного купона и номинала, который растёт на размер инфляции. Соответственно, в день погашения держатели таких облигаций получат обратно их номинальную стоимость с учётом увеличения на индекс потребительских цен (ИПЦ) от Росстата. Такое повышение проходит ежемесячно, но отложено — в этом месяце номинал вырастет на ИПЦ, зафиксированный три месяца назад.

ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) — наименее распространённый вид облигаций федерального займа. По нему государство вместе с купонами возвращает ещё и определённый процент самого долга — несколькими частями в установленные заранее дни. Поэтому в день погашения облигации вы получите лишь последнюю часть из того, что вам причитается.

Доходность ОФЗ

Доходность ОФЗ обычно чуть выше, чем у долгосрочных банковских вкладов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Доходность облигаций федерального займа обычно держится на уровне чуть выше, чем у долгосрочных банковских вкладов. При этом в определённые моменты доходность к погашению у ОФЗ растёт — например, так было из-за начала СВО, введения антироссийских санкций и увеличения ключевой ставки. Это все негативные факторы, и некоторые инвесторы в такой ситуации предпочли поскорее продать свои облигации на бирже. Облигаций в доступе единовременно стало гораздо больше, предложение превысило спрос, и из-за этого цена самих ОФЗ снизилась. А вот купоны и номинал не менялись. Тогда можно было приобрести облигации федерального займа с большей выгодой для себя.

Какие облигации федерального займа купить

Какие ОФЗ купить — это индивидуальный выбор каждого конкретного инвестора. Если вы действуете как физлицо, лучше сначала обратиться к финансовому или инвестиционному консультанту. Он поможет вам подобрать наилучший вариант с учётом ваших возможностей и запросов. Здесь всё зависит от суммы, которую вы готовы дать в долг государству, срока, за который хотите получить всё с процентами назад, а также периодичности и размера выплат внутри этого срока. Обычно начинающие инвесторы выбирают ОФЗ-ПД: стабильные выплаты с заранее понятными суммами, возврат номинала в день погашения. Всё прозрачно и понятно.

Как купить ОФЗ

Есть два основных способа вложиться в облигации федерального займа — купить сами облигации или вложиться в инвестиционные фонды, которые состоят из разных ОФЗ.

В первом случае вам понадобится брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт — открыть его можно, например, через банк, который вас обслуживает. Внесите на этот счёт сумму, которую хотите вложить, выберите облигации в личном кабинете и купите их. Тут может пригодиться калькулятор доходности от Мосбиржи .

Второй способ подходит более квалифицированным инвесторам. Вы покупаете паи биржевого фонда, который состоит из самих ОФЗ, и следите за тем, как он распоряжается деньгами. С одной стороны, это очень удобно — не нужно выбирать конкретные ОФЗ, а затем реинвестировать купоны. Плюс не нужно платить налог с поступающих купонов. С другой стороны, фонды берут определённый процент на расходы и держать облигации таким способом до погашения не получится — фонды постоянно покупают и продают их, чтобы деньги «работали». И так вы становитесь более зависимы от экономической ситуации в стране — если ключевая ставка будет расти, введут новые серьёзные санкции и тому подобное, ОФЗ будут дешеветь, а вместе с ними и паи таких фондов.

Риски ОФЗ

Минфин России будет исполнять свои обязательства по ОФЗ до конца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Облигации федерального займа — самый надёжный инструмент инвестирования, потому что по их обязательствам перед инвесторами отвечает государство. И оно не сможет этого делать лишь в одном случае: в случае дефолта, как было в нашей стране в 1998 году. При этом обратите внимание: это вовсе не то же самое, что технический дефолт, которым нас пугали в 2022 году, тогда вся проблема была с валютой платежей перед иностранными кредиторами. Минфин России — самый надёжный заёмщик в стране и перед своими кредиторами внутри страны, то есть вами, будет исполнять свои обязательства до конца.

Ещё один риск ОФЗ — высокая инфляция. Если вы вложитесь в ОФЗ-ПД, то не сможете защитить себя от слишком бурного роста цен: если инфляция окажется выше купонных выплат, то вы уйдёте в минус по доходности. Однако для защиты от такого сценария придумали ОФЗ-ИН.

Что надёжнее — вклады или ОФЗ

Надёжность и доходность банковских вкладов и облигаций федерального займа примерно одинаковы. В случае с депозитами у вас есть дополнительная подстраховка благодаря программе страхования вкладов: даже в случае, если у банка отзовут лицензию или он обанкротится, государство в лице Агентства по страхованию вкладов вернёт вам «несгораемую» сумму. Однако ОФЗ так же надёжны — страхование пусть и не предусмотрено, но единственный случай, когда оно может пригодиться, это дефолт. А такое было лишь раз в истории нашей страны — в далёком 1998 году.

С учётом схожих условий по вкладам и ОФЗ вам лучше проконсультироваться с финансовым специалистом, чтобы максимально эффективно разместить свои средства. Каждый случай индивидуален, и здесь лучше принимать решение с экспертом.

Авторы Вячеслав Кокуркин