Что такое инфляция и чем она грозит Что такое инфляция, от чего она зависит, какие виды бывают, чем она грозит, что происходит с деньгами, подробнее рассказывает Life.ru. 12 ноября, 21:19 Что такое инфляция и чем она грозит в этом году. Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Что такое инфляция — простыми словами

Инфляция — это обесценивание денежных средств, которое ведёт к росту цен на товары и услуги. То есть качество продуктов остаётся то же, а цены на них растут, так как стоимость денег, за которые эти вещи приобретаются, становится ниже и на одну и ту же сумму можно купить уже меньше.

И даже если инфляция снижается, цены не перестают расти, их рост просто замедляется. Чтобы цены не росли, инфляции быть вообще не должно, а чтобы они ещё и снижались, в стране должна быть дефляция — обратный процесс, когда деньги дорожают, а товары и услуги дешевеют. Но и отсутствие инфляции, и «антиинфляция» тоже плохо. Почему? Расскажем далее.

Виды инфляции

Существует несколько видов инфляции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MT.PHOTOSTOCK

Какая бывает инфляция? В зависимости от темпов роста, она бывает нескольких видов.

Низкая инфляция — держится на уровне до 6% в год. Такой уровень является приемлемым как для потребителей, так и для бизнесменов и способствует экономическому росту. Именно такую инфляцию стремятся сохранять в большинстве стран.

Умеренная инфляция — от 6 до 10% в год. Несёт в себе риски вырваться из-под контроля и стать высокой.

Высокая инфляция, или галопирующая, — колеблется от 10 до 100% в год. Она приводит к рыночной нестабильности, мешая как людям, так и компаниям планировать будущее.

Гиперинфляция — характеризуется стремительным ростом цен, который может достигать сотен и тысяч процентов. В крайних случаях люди начинают избегать использования денег и переходят на бартер. Обычно гиперинфляция возникает на фоне серьёзных кризисов или войн.

Как измеряют инфляцию

Самым популярным методом измерения инфляции является индекс Ласпейреса. Фото © Freepik

Самым популярным методом измерения инфляции является индекс Ласпейреса. Он демонстрирует, как изменяется стоимость потребительской корзины по сравнению с базисным периодом и текущим временем. Изменение стоимости этой корзины отражается в индексе потребительских цен, который рассчитывается по формуле ИПЦ = С1 / С0, где С1 — стоимость фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода, а С0 — стоимость фиксированного перечня товаров и услуг в ценах предыдущего периода.

Формула же расчёта инфляции выглядит так: инфляция = индекс потребительских цен – 100%. Например, индекс потребительских цен с 1 января по 5 декабря 2022 года составил 111,71%. Это означает, что инфляция за указанный период составила 11,71% (111,71% – 100%).

Почему растёт инфляция

Инфляция растёт, когда наблюдается увеличение объёмов свободных денежных средств в экономике. А причинами такого явления могут быть:

уменьшение процентных ставок по кредитам;

снижение налогов;

сокращение объёмов производства;

увеличение государственных расходов;

повышение заработной платы.

Высокая инфляция — это очень плохо, она приводит к снижению покупательской способности; хранить сбережения даже на банковских счетах с процентной ставкой становится невыгодно; падают реальные доходы; взять кредит становится практически невозможно; падают темпы экономического роста.

Почему падение цен — это плохо

Обратный инфляции процесс — дефляция — тоже несёт в себе негативные последствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Сильный рост цен — это, конечно, плохо, но всегда ли их падение хорошо? Обратный инфляции процесс — дефляция — тоже несёт в себе негативные последствия. Снижение цен на товары и услуги вынуждает предприятия уменьшать расходы для сохранения прибыли, что приводит к сокращению зарплат и, как следствие, росту безработицы.

Укрепление национальной валюты также приводит к снижению инвестиций со стороны компаний и сокращению потребительских расходов у населения, предпочитающего сбережения. Это вызывает падение спроса и, соответственно, сокращение производства.

Таким образом, главные негативные последствия дефляции — это спад производства, снижение инвестиций, увеличение безработицы и уменьшение доходов населения.

Кто и как сдерживает инфляцию

Сдерживанием инфляции занимается государство, контролируя эмиссию и изменяя ключевую процентную ставку. Смысл в том, чтобы снизить кредитную активность населения и уменьшить объём денежной массы в обращении.

Меры по снижению инфляции

Гознак печатает меньше денег, а Центробанк повышает ключевую ставку. Это приводит к снижению потока заёмных средств в банки, которые начинают привлекать вклады от граждан, а не брать деньги у Центробанка. Люди меньше тратят, и, как следствие, падают спрос и цены. Ко всему этому можно добавить регулировку и заморозку цен на некоторые товары, а также повышение налогов.

Последствия инфляции

Нормальная инфляция, 4% в год, полезна для экономики, так как стимулирует рынок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Последствий инфляции, отрицательных и положительных (такие тоже есть, но их меньше), множество, и их можно разделить на те, что затрагивают конкретно граждан, и те, что влияют на экономику в целом.

Например, для потребителей отрицательными последствиями являются снижение реальных доходов, более высокий процент при оформлении новых кредитов, обесценивание сбережений. Для экономики в целом это нарушение хозяйственных связей, сокращение производства и занятости, повышение издержек производства, рост безработицы, повышение налогов и падение уровня жизни населения.



Важно отметить, что нормальная инфляция, 4% в год, полезна для экономики, так как стимулирует рынок, низкая нежелательна, она не даёт расти экономике, а высокая опасна, как раз она и приводит к тем последствиям, о которых мы говорили выше.

Авторы Андрей Ананьев