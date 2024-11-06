Глава Минфина рассказал, почему нельзя просто напечатать много денег и жить хорошо

Если начать печатать больше денег, то российская экономика утонет из-за высокой инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Сделаем больше денег, будет больше инфляция. Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведём, в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно. Напечатаем и будем хорошо жить. Такое не проходит», — заявил глава Минфин.

Он отметил, что министерство финансов предпринимает все меры, чтобы не позволять инфляции увеличивать темпы. Кроме того, министр посоветовал пользоваться картой, отметив, что сам давно ушёл от налички. Также Силуанов порекомендовал хранить деньги в банке, а не прятать сбережения под матрасом.