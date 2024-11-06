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6 ноября, 11:29

Силуанов: В России могут отказаться от наличных денег

В России могут отказаться от наличных средств. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас в стране стараются переходить на цифровые рубли, так как использование такой валюты намного прозрачнее.

Силуанов рассказал об отказе России от наличных денег. Обложка © Telegram / Знание.Новости

«Деньги останутся. Формат их может стать другой. Да, конечно, цифровые рубли, цифровые финансовые активы. Деньги наличные, возможно, скоро уйдут. Мы стараемся постепенно переводить всё в безналичный формат расчётов, потому что это и прозрачнее, и понятнее», — отметил Силуанов на марафоне Знание.Первые.

По его словам, доля налички вскоре существенно сократится. Однако от денег страна никуда не уйдёт.

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Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рекомендовал россиянам отказаться от хранения сбережений в наличной иностранной валюте. Он отметил, что бумажные деньги «больше не являются безопасными» из-за ограничений со стороны недружественных стран на приём банкнот. Например, США и Швейцария уже прекратили принимать старые банкноты, и Евросоюз может последовать их примеру.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thirteen

Александра Мышляева
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