Силуанов: В России могут отказаться от наличных денег

В России могут отказаться от наличных средств. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас в стране стараются переходить на цифровые рубли, так как использование такой валюты намного прозрачнее.

Силуанов рассказал об отказе России от наличных денег. Обложка © Telegram / Знание.Новости

«Деньги останутся. Формат их может стать другой. Да, конечно, цифровые рубли, цифровые финансовые активы. Деньги наличные, возможно, скоро уйдут. Мы стараемся постепенно переводить всё в безналичный формат расчётов, потому что это и прозрачнее, и понятнее», — отметил Силуанов на марафоне Знание.Первые.

По его словам, доля налички вскоре существенно сократится. Однако от денег страна никуда не уйдёт.