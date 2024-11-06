Силуанов: В России могут отказаться от наличных денег
В России могут отказаться от наличных средств. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас в стране стараются переходить на цифровые рубли, так как использование такой валюты намного прозрачнее.
Силуанов рассказал об отказе России от наличных денег. Обложка © Telegram / Знание.Новости
«Деньги останутся. Формат их может стать другой. Да, конечно, цифровые рубли, цифровые финансовые активы. Деньги наличные, возможно, скоро уйдут. Мы стараемся постепенно переводить всё в безналичный формат расчётов, потому что это и прозрачнее, и понятнее», — отметил Силуанов на марафоне Знание.Первые.
По его словам, доля налички вскоре существенно сократится. Однако от денег страна никуда не уйдёт.
Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рекомендовал россиянам отказаться от хранения сбережений в наличной иностранной валюте. Он отметил, что бумажные деньги «больше не являются безопасными» из-за ограничений со стороны недружественных стран на приём банкнот. Например, США и Швейцария уже прекратили принимать старые банкноты, и Евросоюз может последовать их примеру.
Shutterstock / FOTODOM / Thirteen