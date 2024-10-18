«Кэш — не вариант»: Замглавы Минфина призвал покупать золото, а не хранить деньги в валюте

Россиянам следует отказаться от хранения сбережений в наличной иностранной валюте, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме. По его словам, бумажные деньги «более не являются безопасными». Всё из-за ограничений недружественных государств на приём банкнот. Так, США и Швейцария уже перестали принимать старые платёжные знаки, и их примеру может последовать Евросоюз.

«А люди всё равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе. Кэш - не вариант, покупайте золото, оно у нас есть», — пояснил Моисеев, его слова передает корреспондент «Российской газеты».

Стабильной и надёжной альтернативой хранению сбережений в наличной иностранной валюте заместитель министра финансов назвал покупку золота в качестве эквивалента.