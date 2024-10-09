Россиянам раскрыли идеальный возраст, чтобы начать копить на пенсию

Часто молодёжь даже не задумывается о том, как будет жить в старости. Кажется, что до пенсии ещё очень далеко, а когда подойдёт момент, тогда и можно подумать. Но это главная ошибка миллионов людей.

Управляющий партнёр компании «+7 ПРОДАКШНЗ» Александр Кривошеев считает, начинать копить на «золотой возраст» надо с 25 лет, иначе есть риск остаться с «голой» пенсией на руках. В беседе с РИАМО эксперт заявил, что необязательно откладывать большие суммы. Можно забирать на эти цели 10-20% от зарплаты ежемесячно. Капитал можно распределить между вкладами и несколькими активами: золото, недвижимость и ценности.

При этом эксперт раскритиковал концепцию FIRE, которая сегодня популярна у молодёжи. Это про то, чтобы с юных лет мало тратить и большинство средств откладывать и инвестировать. Затем после 40 лет можно выйти на стабильный пассивный доход и начать жить: путешествовать, покупать дорогие вещи и прочее. Однако у этой концепции есть свои подводные камни.

«Получится как в той притче, когда люди первую половину жизни тратят здоровье, чтобы получить деньги. Вторую — тратят деньги, чтобы получить здоровье. В итоге не имеют ни того, ни другого», — отметил Кривошеев.