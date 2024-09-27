«Русский авось» назвали причиной, почему люди не копят на старость
Эксперт Волкова: Россияне не считают приоритетом откладывание денег на старость
В России нет общепринятой практики копить деньги на старость, поэтому делает это лишь маленький процент населения. Таким мнением поделилась с РИАМО главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.
«У одних нет цели накопить деньги на старость. Пока, к сожалению, это не является привычной практикой и приоритетной задачей, с которой человек вступает на взрослый путь. Люди откладывают решение этого вопроса на «потом», надеясь на русский авось», — отметила эксперт.
Есть и другая категория граждан, неуверенных в своих силах. По словам Волковой, люди часто обесценивают то, что у них есть, думая, что их «копейки» кардинально не изменят жизнь. Всегда находятся важные текущие задачи, куда можно потратить деньги. Это кажется лучше, чем потом получить доход от своих пусть и небольших накоплений.
Эксперт напомнила, что пенсия в России складывается из трёх основных факторов: трудовой стаж, возраст и базовые коэффициенты. Последний определяется размером денежных средств, который работодатель направляет в Пенсионный фонд России. Гражданин может и сам перечислять проценты от своей предпринимательской деятельности и получать баллы каждый год. Чем выше трудовой стаж и другие два показателя, тем выше пенсия, отметила Волкова.
Напомним, что жителям России пообещали очередную индексацию пенсии в 2025 году. Средний размер выплат для работающих граждан составит 23 тысячи рублей и 25 тысяч рублей — для неработающих. Тем временем, с 1 октября уже этого года будут проиндексированы пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1%.