«Русский авось» назвали причиной, почему люди не копят на старость

В России нет общепринятой практики копить деньги на старость, поэтому делает это лишь маленький процент населения. Таким мнением поделилась с РИАМО главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

«У одних нет цели накопить деньги на старость. Пока, к сожалению, это не является привычной практикой и приоритетной задачей, с которой человек вступает на взрослый путь. Люди откладывают решение этого вопроса на «потом», надеясь на русский авось», — отметила эксперт.

Есть и другая категория граждан, неуверенных в своих силах. По словам Волковой, люди часто обесценивают то, что у них есть, думая, что их «копейки» кардинально не изменят жизнь. Всегда находятся важные текущие задачи, куда можно потратить деньги. Это кажется лучше, чем потом получить доход от своих пусть и небольших накоплений.