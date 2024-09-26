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26 сентября, 14:35

Россиянам обещали среднюю пенсию в 23 тысячи рублей в 2025 году

Экономист Балынин: Средняя пенсия россиян в 2025 году составит 23 тысячи рублей

Жителям России пообещали очередную индексацию пенсии в 2025 году. Средний размер выплат для работающих граждан составит 23 тысячи рублей и 25 тысяч рублей — для неработающих. Такими прогнозами поделился кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В начале следующей недели будут внесены проекты федеральных законов о федеральном бюджете, бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ. Тогда мы сможем сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Экономист заявил, что ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости, остаётся зарплата. Именно от её уровня зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются гражданину. Поэтому чтобы в будущем претендовать на высокую пенсию, необходимо искать работу с хорошим окладом.

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Также Балинин призвал россиян иметь сразу несколько источников официального дохода, так как это позволяет минимизировать риски потери одного из них и поможет создать «подушку безопасности». Кроме того, для формирования пенсии важно, чтобы работодатели платили страховые взносы. Эксперт напомнил, что у самозанятых пенсионные права в рамках обязательного пенсионного страхования не формируются.

Отметим, что некоторые категории граждан смогут рассчитывать на повышение пенсии уже с 1 октября. В частности, индексация коснётся россиян, которым исполнилось 80 лет. Прибавка составит 8134 рубля 88 копейки. Эта мера важна для поддержки долгожителей, так как с возрастом необходимо больше средств на лекарства и помощь в хозяйстве.

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freepik

Алёна Зиновьева
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