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23 сентября, 15:17

Экономист напомнила, кому из россиян повысят пенсии с 1 октября

Экономист Сорокина: С 1 октября повысят пенсии для россиян от 80 лет

С 1 октября 2024 года в нашей стране увеличится размер пенсий для отдельных категорий граждан. В частности, индексация коснётся россиян, которым исполнилось 80 лет, напомнила директор института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Доктор экономических наук подчеркнула, что для граждан 80+ будет повышен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, равной по состоянию на 1 октября 2024 года 8134 рублям 88 копейкам. Эксперт назвала этот шаг важной мерой поддержки долгожителей.

«Данная форма социальной поддержки долгожителям важна, так как с возрастом необходимо больше средств на лекарства и помощь в хозяйстве, тем более людей более 80 лет в России примерно 3,6% от всего населения», — отмечает собеседница РИАМО.

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Ранее Life.ru рассказывал, кому и на сколько повысят пенсии в октябре. Так, индексация коснётся бывших военных, сотрудников ФСБ, МЧС, МВД и Росгвардии.

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Борис Эльфанд
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