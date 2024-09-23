Экономист напомнила, кому из россиян повысят пенсии с 1 октября
Экономист Сорокина: С 1 октября повысят пенсии для россиян от 80 лет
С 1 октября 2024 года в нашей стране увеличится размер пенсий для отдельных категорий граждан. В частности, индексация коснётся россиян, которым исполнилось 80 лет, напомнила директор института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Доктор экономических наук подчеркнула, что для граждан 80+ будет повышен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, равной по состоянию на 1 октября 2024 года 8134 рублям 88 копейкам. Эксперт назвала этот шаг важной мерой поддержки долгожителей.
«Данная форма социальной поддержки долгожителям важна, так как с возрастом необходимо больше средств на лекарства и помощь в хозяйстве, тем более людей более 80 лет в России примерно 3,6% от всего населения», — отмечает собеседница РИАМО.
Ранее Life.ru рассказывал, кому и на сколько повысят пенсии в октябре. Так, индексация коснётся бывших военных, сотрудников ФСБ, МЧС, МВД и Росгвардии.
Life.ru