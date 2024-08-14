Россиянам назвали 6 способов накопить деньги на старость, чтобы не зависеть от пенсии

Многим людям приходится работать даже после выхода на пенсию, так как этих выплат не хватает для той жизни, которую хочется. Но можно поступить и другим способом, заранее накопив на свою старость. Как это сделать, рассказал в своём материале РИАМО.

Банковский вклад

Самым простым и надёжным способом накоплений является банковский депозит. Лучше всего открыть вклад с возможностью пополнения, без снятия. Финансисты советуют хранить на вкладе сумму, не превышающую 1,4 млн рублей, чтобы не лишиться страховки.

"Главный недостаток вкладов — низкая доходность. Получить доходность выше инфляции можно только на долгосрочных депозитах с капитализацией процентов. На краткосрочных же деньги медленно сгорают", — отмечают эксперты.

Программа долгосрочных сбережений

Кроме того, с 1 января 2024 года в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она предусматривает самостоятельное участие граждан в накоплении капитала за счёт личных средств. Эти деньги в будущем можно потратить на обучение детей, внести первый ипотечный взнос или использовать как дополнительный доход к будущей пенсии. Чтобы стать участником программы, надо заключить договор с НПФ и вносить добровольные взносы. Вкладчик получит выплаты по ПДС по истечении 15 лет с даты заключения договора, по достижении 55 лет женщинами, 60 лет — мужчинами или досрочно в особых жизненных ситуациях.

Накопительное страхование жизни

Есть также накопительное страхование жизни (НСЖ). В отличие от обычного договора страхования, владелец полиса по истечении срока может вернуть внесённые средства и даже получить небольшой процент. Как правило, НСЖ оформляется на срок от пяти до 30–40 лет. Сумма и периодичность взносов устанавливаются в момент заключения договора.

Инвестиционное страхование жизни

Ещё один способ накопить на пенсию — воспользоваться инвестиционным страхованием жизни. Страховая компания вкладывает часть полученных денег в финансовые активы, а стратегию выбирает клиент. Инвестиционная доходность при этом не гарантирована.

Акции и облигации

При таком способе заработка стоит помнить о рисках: инвестиции в ценные бумаги могут приносить не только прибыль, но и убытки. Чем выше потенциальная доходность, тем выше и риск потерять деньги. Поэтому важно тщательно изучить рынок и действовать осмотрительно.

Сдача недвижимости в аренду

Доходы от сдачи комнаты или квартиры тоже можно откладывать на старость. Это выручает многих пенсионеров с маленькой пенсией. При этом стоит помнить, что арендная плата является прибылью, поэтому арендодатели могут быть частично лишены региональных льгот и доплат.