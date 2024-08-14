Россиянам назвали 6 способов накопить деньги на старость, чтобы не зависеть от пенсии
Эксперты: Накопить на пенсию можно самим при помощи вкладов и ценных бумаг
Многим людям приходится работать даже после выхода на пенсию, так как этих выплат не хватает для той жизни, которую хочется. Но можно поступить и другим способом, заранее накопив на свою старость. Как это сделать, рассказал в своём материале РИАМО.
Банковский вклад
Самым простым и надёжным способом накоплений является банковский депозит. Лучше всего открыть вклад с возможностью пополнения, без снятия. Финансисты советуют хранить на вкладе сумму, не превышающую 1,4 млн рублей, чтобы не лишиться страховки.
"Главный недостаток вкладов — низкая доходность. Получить доходность выше инфляции можно только на долгосрочных депозитах с капитализацией процентов. На краткосрочных же деньги медленно сгорают", — отмечают эксперты.
Программа долгосрочных сбережений
Кроме того, с 1 января 2024 года в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она предусматривает самостоятельное участие граждан в накоплении капитала за счёт личных средств. Эти деньги в будущем можно потратить на обучение детей, внести первый ипотечный взнос или использовать как дополнительный доход к будущей пенсии. Чтобы стать участником программы, надо заключить договор с НПФ и вносить добровольные взносы. Вкладчик получит выплаты по ПДС по истечении 15 лет с даты заключения договора, по достижении 55 лет женщинами, 60 лет — мужчинами или досрочно в особых жизненных ситуациях.
Накопительное страхование жизни
Есть также накопительное страхование жизни (НСЖ). В отличие от обычного договора страхования, владелец полиса по истечении срока может вернуть внесённые средства и даже получить небольшой процент. Как правило, НСЖ оформляется на срок от пяти до 30–40 лет. Сумма и периодичность взносов устанавливаются в момент заключения договора.
Инвестиционное страхование жизни
Ещё один способ накопить на пенсию — воспользоваться инвестиционным страхованием жизни. Страховая компания вкладывает часть полученных денег в финансовые активы, а стратегию выбирает клиент. Инвестиционная доходность при этом не гарантирована.
Акции и облигации
При таком способе заработка стоит помнить о рисках: инвестиции в ценные бумаги могут приносить не только прибыль, но и убытки. Чем выше потенциальная доходность, тем выше и риск потерять деньги. Поэтому важно тщательно изучить рынок и действовать осмотрительно.
Сдача недвижимости в аренду
Доходы от сдачи комнаты или квартиры тоже можно откладывать на старость. Это выручает многих пенсионеров с маленькой пенсией. При этом стоит помнить, что арендная плата является прибылью, поэтому арендодатели могут быть частично лишены региональных льгот и доплат.
Ранее россиянам рассказали о малоизвестном способе увеличить свою пенсию. Сделать это можно за счёт компенсации по уходу. Размер выплаты составляет 1,2 тысячи рублей. Получать компенсацию могут дети-инвалиды, инвалиды I группы и пенсионеры, нуждающиеся в помощи по заключению врача. Эти средства можно оставить себе или отдавать помощникам.