Россиянам объяснили, что будет с пенсией при отъезде из страны

Переезд и смена российского гражданства не влияет на пенсионные выплаты. Однако важно извещать Социальный фонд о всех перемещениях. Об этом рассказала сенатор РФ, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

"При этом пенсионер обязан известить Социальный фонд о своём выезде на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации — написать соответствующее заявление об этом не ранее, чем за месяц до даты выезда. Также потребуется ежегодно подтверждать, что получатель пенсии жив. Это можно сделать через дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ", — отметила Епифанова в разговоре с "Газетой.ru".

Совершенно иная, по словам сенатора, ситуация разворачивается в том случае, если решение о смене гражданства принято до официального выхода на пенсию. Тогда правило, фиксирующее выплаты, не работает, так как гражданин более не считается застрахованным лицом. Но есть и исключение: если человек вступает в гражданство страны, с которой у России заключено соглашение, шанс на получение выплат по наработанному стажу достаточно велик.

На данный момент подобные договоры заключены с более чем 20 странами. К ним относятся, например, Румыния, Монголия, Казахстан, Молдавия, Грузия, Испания, Белоруссия и ряд других государств. Полный список представлен на официальном сайте Социального фонда России.