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18 октября, 08:54

Только 7% россиян хранят сбережения в валюте, выяснили аналитики

Исследование показало, что 51% россиян не имеет никаких сбережений

Более половины (51%) россиян не имеют никаких накоплений. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на результаты исследования.

Аналитики отметили, что доля тех, у кого сформированы сбережения в рублях, выросла до 41 процента в третьем квартале 2024 года. Лишь семь процентов граждан РФ хранят накопления в валюте, в прошлом году показатель составлял восемь процентов.

При этом комбинация «доллар — рубль» стала самой популярной среди валютных сбережений. По словам экспертов, такой путь предпочитают 4% респондентов, а на варианты сбережений в рублях и евро, а также в сочетании рублей, долларов и евро приходится по 1%. Только в долларах или в сочетании долларов с евро деньги хранят по 0,5% опрошенных, отметили аналитики.

Согласно исследованию, у 38% человек есть достаточное количество накоплений, чтобы прожить три месяца — это на 2% меньше показателя 2023 года. По словам экспертов, накоплений на период до шести месяцев хватит у 29% россиян, на период от полугода до года — у 20%, больше года — 14% опрошенных. Между тем в сентябре доля граждан РФ, хранящих деньги исключительно в рублях, достигла рекордных 44%.

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А ранее Life.ru писал, что россиянам посоветовали начинать копить на старость с 25 лет. Эксперты считают, что на эти цели стоит забирать от зарплаты 10-20% ежемесячно. Деньги можно распределить между вкладами и несколькими активами: золото, недвижимость и ценности.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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