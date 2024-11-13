Россиянам пока не стоит ждать новых льготных программ по ипотеке, заявил Хуснуллин

Правительство РФ пока не планирует создавать новые программы льготной ипотеки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на мероприятии «Открытый диалог». Он отметил, что в настоящее время в России доступны такие программы, как семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов и сельская ипотека.

«По остальным пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер на открытых диалогах «100 вопросов о будущем России», которые проходят в Национальном центре «Россия».