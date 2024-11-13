Россиянам пока не стоит ждать новых льготных программ по ипотеке, заявил Хуснуллин
Хуснуллин: Кабмин РФ пока не будет создавать новые льготные ипотечные программы
Правительство РФ пока не планирует создавать новые программы льготной ипотеки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на мероприятии «Открытый диалог». Он отметил, что в настоящее время в России доступны такие программы, как семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов и сельская ипотека.
«По остальным пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер на открытых диалогах «100 вопросов о будущем России», которые проходят в Национальном центре «Россия».
Ранее президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по «Дальневосточной и арктической ипотеке». Об этом главу государства попросил руководитель глава Минвостокразвития. Позже стало известно, что Центробанк предложил запретить выдачу ипотек на срок более 30 лет. Как рассказывали эксперты, россиянам не стоит залезать в долги, пока ставки по кредитам остаются высокими.
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