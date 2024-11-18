Эксперт подсказал ипотечникам, как воспользоваться льготой по освобождению от уплаты НДФЛ

В конце октября президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, получивших материальную выгоду от экономии на процентах по ипотечным кредитам, взятым до 2025 года у работодателя или связанных с ним лиц. Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин дал рекомендацию тем, кому положена эта льгота.

Эксперт посоветовал формально подать декларацию по истечении года, приложив документы, которые бы подтвердили, что ипотечный кредит был получен до 31 декабря. По его словам, после этого налоговая инспекция не начислит налог автоматически.

«Что касается новых договоров по ипотеке, то большинство людей, которые подпадают под налогообложение, уже заключили ипотечные сделки», — приводит слова Зайнуллина RuNews24.ru.