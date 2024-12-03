Центробанку предложили альтернативу повышения ключевой ставки
Первый зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции вместо роста ключевой ставки
Курс рубля можно стабилизировать путём интервенций, а не повышением ключевой ставки. С таким предложением к ЦБ выступил первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Свои мысли банкир изложил в «письме Деду Морозу и Снегурочке», написанном от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада» и опубликованном РБК.
Эксперт пожелал ЦБ в новом году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля.
«Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться», — отметил Пьянов.
Он задался вопросом, не проще ли стабилизировать курс, ведь тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще.
Центробанк традиционно использует интервенции иностранной валюты в качестве своего инструмента, однако с 2022 года регулятор не может продавать доллары и евро, так как его валютные резервы заморожены. Для интервенций ЦБ доступны золото и юани. Также стабилизировать национальную валюту можно с помощью ключевой ставки. В настоящее время она составляет 21%, но в декабре может вырасти до 23%.
Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex опубликовал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требовали более 114 рублей, а за евро — почти 120 рублей. Позже рубль вернул часть позиций, резко укрепившись. В Минэкономразвития заявили, что курс рубля восстановится, а колебания вызваны разовыми факторами.
Life.ru