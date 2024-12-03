Центробанку предложили альтернативу повышения ключевой ставки

Курс рубля можно стабилизировать путём интервенций, а не повышением ключевой ставки. С таким предложением к ЦБ выступил первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Свои мысли банкир изложил в «письме Деду Морозу и Снегурочке», написанном от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада» и опубликованном РБК.

Эксперт пожелал ЦБ в новом году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля.

«Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться», — отметил Пьянов.

Он задался вопросом, не проще ли стабилизировать курс, ведь тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще.