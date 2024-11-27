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27 ноября, 19:34

Курс рубля резко укрепился после заявления ЦБ о прекращении покупок валюты

После сообщения Центробанка о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках биржевого правила курс рубля начал резко укрепляться. По состоянию на 21:56 мск, курс юаня к рублю составляет на Мосбирже 14,47000 рубля. Курс доллара на международном рынке Forex «Форекс» находится на уровне 112,7345 рубля.

Юань сегодня достиг максимальной отметки в 15 рублей. По состоянию на 18:00 мск курс китайской валюты снизился на 1,3% и составил 14,48 рубля. В течение следующих минут, к 18:18 мск, снижение ускорилось, и курс юаня упал до 14,418 рубля, что соответствует падению на 1,72%.

Напомним, салютный рынок Forex показал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требовали 114 рублей. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что курс стабилизируется, фундаментальных причин в ослаблении рубля нет.

Министр транспорта ответил на вопрос Life.ru о подорожании авиабилетов из-за роста курса доллара
Министр транспорта ответил на вопрос Life.ru о подорожании авиабилетов из-за роста курса доллара
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Shutterstock / FOTODOM / Valeri Luzina

Полина Никифорова
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