Курс рубля резко укрепился после заявления ЦБ о прекращении покупок валюты

После сообщения Центробанка о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках биржевого правила курс рубля начал резко укрепляться. По состоянию на 21:56 мск, курс юаня к рублю составляет на Мосбирже 14,47000 рубля. Курс доллара на международном рынке Forex «Форекс» находится на уровне 112,7345 рубля.

Юань сегодня достиг максимальной отметки в 15 рублей. По состоянию на 18:00 мск курс китайской валюты снизился на 1,3% и составил 14,48 рубля. В течение следующих минут, к 18:18 мск, снижение ускорилось, и курс юаня упал до 14,418 рубля, что соответствует падению на 1,72%.