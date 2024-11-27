«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 15:08

ЦБ до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России с 28 ноября и до конца года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эта мера принята для снижения волатильности финансовых рынков.

«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.

При этом ЦБ продолжит проводить операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Напомним, 27 ноября на валютном рынке Forex резко вырос — до 114 рублей. А за евро просят почти 120 рублей. В Кремле успокоили россиян, напомнив, что зарплату они получают в рублях.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar