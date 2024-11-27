ЦБ до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России с 28 ноября и до конца года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эта мера принята для снижения волатильности финансовых рынков.
«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.
При этом ЦБ продолжит проводить операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Напомним, 27 ноября на валютном рынке Forex резко вырос — до 114 рублей. А за евро просят почти 120 рублей. В Кремле успокоили россиян, напомнив, что зарплату они получают в рублях.
Life.ru