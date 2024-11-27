ЦБ до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России с 28 ноября и до конца года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эта мера принята для снижения волатильности финансовых рынков.

«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.