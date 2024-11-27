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27 ноября, 14:29

Песков ответил Life.ru на рост курса доллара: А зарплату вы в какой валюте получаете?

Песков отметил незначительность подорожания доллара для россиян

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева о подорожании доллара поинтересовался, в какой валюте получает зарплату журналист. Беседа с представителем Кремля произошла в кулуарах встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Песков про подорожание доллара. Видео © Life.ru

«А зарплату вы в какой валюте получаете? <...> У нас львиная доля всех взаиморасчётов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение», — отметил Песков.

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Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex показал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требуют уже более 114 рублей, а за — почти 120 рублей.

Александр Юнашев
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