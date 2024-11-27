Россиян предупредили о скором подорожании техники и автомобилей

После победы Дональда Трампа на выборах президента США доллар начал расти по отношению к мировым валютам, в том числе к евро, юаню и рублю. Однако для России это чревато подорожанием импортной техники и автомобилей, предупредил инвестор Артём Назаров.

«Это как бытовая техника, так и различные комплектующие для той же офисной техники. Это также скажется на импортных товарах и услугах, и, в том числе это скажется на стоимости импортируемых автомобилей...» — подчеркнул собеседник 360.ru.

Аналогичного мнения придерживается и инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. По его словам, рубль могли ослабить новые санкции против России. Однако во втором-третьем квартале 2025 года возможны стабилизация и укрепление курса национальной валюты.