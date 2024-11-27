Россиян предупредили о скором подорожании техники и автомобилей
Инвестор Назаров: В России может подорожать техника из-за роста курса доллара
После победы Дональда Трампа на выборах президента США доллар начал расти по отношению к мировым валютам, в том числе к евро, юаню и рублю. Однако для России это чревато подорожанием импортной техники и автомобилей, предупредил инвестор Артём Назаров.
«Это как бытовая техника, так и различные комплектующие для той же офисной техники. Это также скажется на импортных товарах и услугах, и, в том числе это скажется на стоимости импортируемых автомобилей...» — подчеркнул собеседник 360.ru.
Аналогичного мнения придерживается и инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. По его словам, рубль могли ослабить новые санкции против России. Однако во втором-третьем квартале 2025 года возможны стабилизация и укрепление курса национальной валюты.
Тем не менее, сегодня на стоимость техники также влияют «дорогие кредиты» для бизнеса, уверен эксперт. При падении курса рубля на 10%, стоимость импортируемых товаров может вырасти на 10-15%, заключил он.
Напомним, 25 ноября курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года, а на следующий день доллар поднялся на Forex выше 105 рублей. 27 ноября американская валюта на торгах достигла 108 рублей. Какой максимум обновит доллар и когда начнётся укрепление рубля — в материале Life.ru.
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