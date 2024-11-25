Курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара в России 25 ноября составил 103,7908 рубля. Соответствующая информация появилась на сайте ЦБ РФ, стоимость американской валюты превысила значение в 103 рубля впервые с 24 марта 2022 года.
Стоимость евро составила 108,8705 рубля, а юаня — 14,2057 рубля. На прошедших выходных и в понедельник курсы ЦБ РФ были такие: доллар 102,5761 — рублей, евро — 107,4252 рубля, юань — 13,9427 рубля. Соответственно, юань стал дороже на 26,3 копейки, евро — на 1,14453 рубля, а доллар — на 1,2147 рубля.
Напомним, что курс доллара резким рывком достиг отметки в 100 рублей 14 ноября. До этого он стоил столько ещё в 2023 году. А уже 22 ноября американская валюта пробила максимум с марта 2022 года, прибавив к стоимости почти два рубля.
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