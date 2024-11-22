Курсы доллара и евро обновили максимумы с марта 2022 года

Официальный курс американского доллара от Центробанка по данным на 25 ноября достиг 102,58 рубля. Это максимум с конца марта 2022 года. Информация представлена на сайте Банка России.

В течение последних суток американская валюта подорожала почти на два рубля. Курс евро увеличился почти на 1,5 рубля (до 107,43 рубля). Это также максимальное значение с марта 2022 года. Юань подорожал до 13,94 рубля.