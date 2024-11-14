Доллар резко взлетел до курса 2023 года

Американская валюта пробила отметку в 100 рублей за единицу, что произошло впервые начиная с 2023 года. Такие данные фиксируются в ходе торгов на Мосбирже, при этом тенденция к росту курса доллара пока что сохраняется.

Ранее сообщалось, что на торгах в четверг, 14 ноября, биржевые цены на газ в Европе превысили отметку 500 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 28 ноября прошлого года. Фьючерсы на декабрь по индексу TTF, крупнейшего европейского газового хаба в Нидерландах, начали торги в 10:00 по Москве с отметки $499,9 за тысячу кубометров, что на 4,3% выше. К 10:19 по Москве их цена выросла до 500,5 доллара, увеличившись на 4,5%.