Доллар резко взлетел до курса 2023 года
Курс доллара достиг стоимости в 100 рублей впервые с 2023 года
Американская валюта пробила отметку в 100 рублей за единицу, что произошло впервые начиная с 2023 года. Такие данные фиксируются в ходе торгов на Мосбирже, при этом тенденция к росту курса доллара пока что сохраняется.
Американская валюта днём 14 ноября оказалась равна 100,7591 рублям. По мнению аналитиков рынка, такой взлёт курса объясняется результатами состоявшихся в США выборов президента, на которых уверенную победу одержал республиканец Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что на торгах в четверг, 14 ноября, биржевые цены на газ в Европе превысили отметку 500 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 28 ноября прошлого года. Фьючерсы на декабрь по индексу TTF, крупнейшего европейского газового хаба в Нидерландах, начали торги в 10:00 по Москве с отметки $499,9 за тысячу кубометров, что на 4,3% выше. К 10:19 по Москве их цена выросла до 500,5 доллара, увеличившись на 4,5%.
freepik / wirestock