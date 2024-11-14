ICE: Цены на газ в Европе превысили 500 долларов впервые с ноября 2023 года

На торгах в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили отметку 500 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 28 ноября прошлого года, согласно данным лондонской биржи ICE.

Фьючерсы на декабрь по индексу TTF, крупнейшего европейского газового хаба в Нидерландах, начали торги в 10:00 по Москве с отметки $499,9 за тысячу кубометров, что на 4,3% выше. К 10:19 по Москве их цена выросла до 500,5 доллара, увеличившись на 4,5%. Эти изменения расцениваются относительно расчётной цены предыдущего дня, которая составляла 479,1 доллара за тысячу кубометров.

В прошлом году средняя стоимость газа на европейских биржах была около $460 за тысячу кубометров. В первой половине этого года цены оставались в основном стабильными: в первом квартале они достигали в среднем около 310 долларов, а во втором квартале составляли почти 355 долларов, что сравнимо с показателями мая-июня 2021 года.

Средняя цена на газ в Европе в прошлом году была около $460 за тысячу кубометров. В первой половине этого года цена в основном оставалась стабильной: в I квартале — около 310 долларов, во II — почти 355 долларов. В третьем квартале она повысилась до 405 долларов. В конце февраля цена впервые за почти три года кратковременно упала ниже 250 долларов, а 25 октября поднялась выше $485.