ЕС может запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш

Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции о «необходимости усиления санкций против России» предлагают странам Евросоюза расширить меры против российского «теневого флота» и ввести новые ограничения на импорт ископаемого топлива из РФ. В опубликованном документе говорится о необходимости запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и всех видов топлива из России, а также о санкциях против судов, перевозящих российские энергоресурсы.

В качестве меры воздействия парламентарии предлагают расширить санкционный список, добавив суда из так называемого «теневого флота» России, а также включить в него их владельцев, операторов и страховые компании. Дополнительно они призывают страны ЕС к активному сотрудничеству с Великобританией для ограничения доступа этих судов к Ла-Маншу и предлагают задерживать российские суда с нефтью, направлять их в порты ЕС и конфисковывать грузы.

Помимо нефтяных ограничений, Европарламент также предлагает прекратить импорт российских атомных продуктов и воздержаться от новых соглашений с «Росатомом» и его дочерними компаниями.

Евродепутаты намерены принять эту резолюцию 14 ноября в Брюсселе. Рекомендации Европарламента носят необязательный характер, но сигнализируют о давлении на институты ЕС с целью усиления санкционной политики.