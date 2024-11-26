Доллар поднялся на Forex выше 105 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара к рублю при торгах на рынке Forex (Форекс) превысил 105 рублей, что случилось впервые с 23 марта 2022 года. При этом курс евро также поднялся и составил 110 рублей, чего не было с 14 августа 2023 года. Об этом свидетельствует информация площадки Tradingview.

Так, курс доллара возрос на 1,83%, составив 105 рублей. Позже он продолжил рост и поднялся ещё выше, добравшись до отметки 105,259 руб. (+2,08%). При этом евро вырос 3,12% — до 110,419 руб. Позже темпы роста замедлились, а курс остановился на значении в 110,104 руб. (+2,83%).