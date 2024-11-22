Биткоин устанавливает новый рекорд, приближаясь к 100 тысячам долларов

Биткоин обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 99 тысяч долларов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Согласно данным, в 06:20 по московскому времени его стоимость достигла 99 200 долларов, что стало новым максимумом.

Однако после достижения рекорда цена откатилась, на данный момент криптовалюта торгуется по цене 98,585.65 доллара, при этом сохраняя рост на +3.02%.