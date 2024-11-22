Биткоин устанавливает новый рекорд, приближаясь к 100 тысячам долларов
Курс биткоина достиг исторического максимума, превысив 99 тысяч долларов
Биткоин обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 99 тысяч долларов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Согласно данным, в 06:20 по московскому времени его стоимость достигла 99 200 долларов, что стало новым максимумом.
Однако после достижения рекорда цена откатилась, на данный момент криптовалюта торгуется по цене 98,585.65 доллара, при этом сохраняя рост на +3.02%.
Ранее стало известно, что правительство РФ собирается запретить майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных регионах Бурятии и Забайкальского края. В правительстве отметили, что причиной этому является сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике в этих субъектах.
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