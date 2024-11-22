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22 ноября, 04:50

Биткоин устанавливает новый рекорд, приближаясь к 100 тысячам долларов

Курс биткоина достиг исторического максимума, превысив 99 тысяч долларов

Биткоин обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 99 тысяч долларов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Согласно данным, в 06:20 по московскому времени его стоимость достигла 99 200 долларов, что стало новым максимумом.

Однако после достижения рекорда цена откатилась, на данный момент криптовалюта торгуется по цене 98,585.65 доллара, при этом сохраняя рост на +3.02%.

Криптоинвестор советует россиянам вложиться в биткоин перед ростом курса до $100 тысяч
Криптоинвестор советует россиянам вложиться в биткоин перед ростом курса до $100 тысяч

Ранее стало известно, что правительство РФ собирается запретить майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных регионах Бурятии и Забайкальского края. В правительстве отметили, что причиной этому является сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике в этих субъектах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Тимур Хингеев
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