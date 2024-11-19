Майнинг криптовалют ограничат в 13 регионах России
Правительство назвало регионы РФ, где запретят майнинг криптовалют
Правительство РФ собирается запретить майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных регионах Бурятии и Забайкальского края. Об этом сказано в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которую провел вице-премьер РФ Александр Новак.
Помимо перечисленных, предлагается ввести ограничение на майнинг в Дагестане, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В правительстве отметили, что причиной этому является сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике в этих субъектах.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Министерстве энергетики выступили с предложением ограничить майнинг криптовалют в некоторых регионах России. Это связано также ценами на электроэнергию. По словам замглавы администрации президента РФ Орешкина, страна может столкнуться с дефицитом электричества из-за майнеров.
Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture