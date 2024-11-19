Майнинг криптовалют ограничат в 13 регионах России

Правительство РФ собирается запретить майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных регионах Бурятии и Забайкальского края. Об этом сказано в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которую провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Помимо перечисленных, предлагается ввести ограничение на майнинг в Дагестане, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В правительстве отметили, что причиной этому является сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике в этих субъектах.