Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 08:39

Майнинг криптовалют ограничат в 13 регионах России

Правительство назвало регионы РФ, где запретят майнинг криптовалют

Правительство РФ собирается запретить майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных регионах Бурятии и Забайкальского края. Об этом сказано в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которую провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Помимо перечисленных, предлагается ввести ограничение на майнинг в Дагестане, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В правительстве отметили, что причиной этому является сложная режимно-балансовая ситуация в электроэнергетике в этих субъектах.

Трамп придумал оригинальный способ освободиться от гигантского госдолга США
Трамп придумал оригинальный способ освободиться от гигантского госдолга США

Ранее Life.ru рассказывал, что в Министерстве энергетики выступили с предложением ограничить майнинг криптовалют в некоторых регионах России. Это связано также ценами на электроэнергию. По словам замглавы администрации президента РФ Орешкина, страна может столкнуться с дефицитом электричества из-за майнеров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криптовалюта
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Иркутская область
  • Бурятия, Республика
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar