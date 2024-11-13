Орешкин предрёк России дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют
Орешкин: РФ в ближайшие 5-10 лет грозит дефицит электроэнергии из-за майнинга
Максим Орешкин. Фото © Пресс-служба Национального центра «Россия»
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о риске дефицита электроэнергии в стране из-за активного майнинга криптовалют. Проблема может появиться в экономике России в ближайшие 5-10 лет.
«Для нашей экономики на горизонте 5-10 лет очень серьёзно встанет проблема дефицита электроэнергии. Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?» — поделился Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».
Замглавы администрации президента также отметил, что проблемы с утилизацией электроэнергии в России не предвидится. Однако отдельные элементы энергосистемы для южно-сибирского, из-за очень активного развития майнинга в этом регионе, стали энергодефицитными.
Ранее Life.ru сообщил, что власти Украины из-за дефицита энергии решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других предприятий. Это была вынужденная мера на фоне нехватки электроэнергии в Незалежной — требовалось срочно укрепить энергетическую инфраструктуру до наступления морозов.