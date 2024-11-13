Орешкин предрёк России дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о риске дефицита электроэнергии в стране из-за активного майнинга криптовалют. Проблема может появиться в экономике России в ближайшие 5-10 лет.

«Для нашей экономики на горизонте 5-10 лет очень серьёзно встанет проблема дефицита электроэнергии. Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?» — поделился Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

Замглавы администрации президента также отметил, что проблемы с утилизацией электроэнергии в России не предвидится. Однако отдельные элементы энергосистемы для южно-сибирского, из-за очень активного развития майнинга в этом регионе, стали энергодефицитными.