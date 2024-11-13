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Регион
13 ноября, 10:41

Орешкин предрёк России дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют

Орешкин: РФ в ближайшие 5-10 лет грозит дефицит электроэнергии из-за майнинга

Максим Орешкин. Фото © Пресс-служба Национального центра «Россия»

Максим Орешкин. Фото © Пресс-служба Национального центра «Россия»

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о риске дефицита электроэнергии в стране из-за активного майнинга криптовалют. Проблема может появиться в экономике России в ближайшие 5-10 лет.

«Для нашей экономики на горизонте 5-10 лет очень серьёзно встанет проблема дефицита электроэнергии. Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?» — поделился Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

Замглавы администрации президента также отметил, что проблемы с утилизацией электроэнергии в России не предвидится. Однако отдельные элементы энергосистемы для южно-сибирского, из-за очень активного развития майнинга в этом регионе, стали энергодефицитными.

Россия станет одним из лидеров глобальной экономики на десять лет, заявил Орешкин
Россия станет одним из лидеров глобальной экономики на десять лет, заявил Орешкин

Ранее Life.ru сообщил, что власти Украины из-за дефицита энергии решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других предприятий. Это была вынужденная мера на фоне нехватки электроэнергии в Незалежной — требовалось срочно укрепить энергетическую инфраструктуру до наступления морозов.

Алена Пенчугина
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