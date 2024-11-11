«Каннибализация»: На Украине решили разобрать крупную ТЭС
WSJ: Власти Украины из-за дефицита энергии решили разобрать Кураховскую ТЭС
На Украине власти решили разобрать Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) для ремонта других предприятий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Это была вынужденная мера на фоне нехватки электроэнергии в Незалежной.
«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что решение о срочном разборе ТЭС приняли весной 2024 года. Сами работы завершились к концу лета. Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ТЭЦ стала основным источником оборудования для других объектов. По словам эксперта, другого выбора у Незалежной просто не было, так как требовалось срочно укрепить энергетическую инфраструктуру до наступления морозов.
Напомним, что ситуация с электроэнергией на Украине перед началом зимы крайне плачевная. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления холодов попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. На территории Незалежной целое лето действовали вечерние лимиты потребления электричества. Эксперты прогнозируют критическую ситуацию уже грядущей зимой. Города Украины могут стать непригодными из-за нехватки электричества.
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