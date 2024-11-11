«Каннибализация»: На Украине решили разобрать крупную ТЭС

На Украине власти решили разобрать Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) для ремонта других предприятий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Это была вынужденная мера на фоне нехватки электроэнергии в Незалежной.

«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно», — указано в статье.