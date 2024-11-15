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Регион
15 ноября, 07:08

Минэнерго предложило запретить майнинг криптовалют в некоторых регионах России

Министерство энергетики предложило ввести запрет на майнинг криптовалют в некоторых регионах России с декабря 2024 года. Законопроект будет обсужден на межправительственной комиссии 18 ноября, сообщили в аппарате вице-премьера Александра Новака в беседе с ТАСС.

«Минэнерго считает целесообразным установление запрета <...> в отношении ряда территорий РФ с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита», — говорится в сообщении.

Правительство России утвердило требования к майнингу криптовалют
Правительство России утвердило требования к майнингу криптовалют

Недавно заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о возможном дефиците электроэнергии в стране, вызванном активным майнингом криптовалют. Он отметил, что данная проблема может возникнуть в экономике России в течение ближайших 5-10 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Николай Рюмин
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