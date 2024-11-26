Названы пять криптовалют, которые превзошли биткоин

Курс биткоина после неудачной попытки преодолеть отметку в $100 000 откатился назад, однако первая криптовалюта продолжает демонстрировать рост почти на 2% за неделю, отмечают в РБК. На этом фоне некоторые альткоины показали впечатляющий рост, многократно превзойдя результаты биткоина. Вот пять токенов, которые стали главными звездами прошедшей недели, согласно данным из открытых источников.

Stellar — это сеть с открытым исходным кодом, которая выделяется высокой скоростью транзакций и энергоэффективностью. Токен используется в различных сценариях: от создания смарт-контрактов до мгновенных обменов криптовалют. Криптовалюта демонстрирует впечатляющие результаты. На текущий момент её капитализация составляет $13,41 млрд, при максимальной цене $0,73 за единицу. Общее количество монет в обращении — 50 млрд. Этот токен почти удвоил свою стоимость, поднявшись на 94% и достигнув $0,4464.

GameFi-проект The Sandbox — это виртуальная платформа, где пользователи создают и продают персонажей, сцены и другие игровые активы. The Sandbox (SAND) продолжает привлекать внимание инвесторов. За последнюю неделю SAND показал внушительный рост на 80%, достигнув цены $0,6234, что подтверждает интерес к играм с элементами блокчейна. Текущая капитализация проекта составляет $1,52 млрд, а максимальная цена достигала $7,46. Общий объём эмиссии — 3 млрд токенов.

Decentraland представляет собой виртуальный мир, где пользователи могут покупать землю и разрабатывать её. Токен MANA демонстрирует стабильный рост на крипторынке, за эту неделю на 48%, достигнув $0,5891, благодаря сочетанию игрового опыта и блокчейна Ethereum. Текущая капитализация составляет $1,15 млрд, при максимальной цене в $4,65. Объём эмиссии насчитывает 2,19 млрд токенов.

Платформа Fantom ориентирована на создание децентрализованных приложений и использует инновационный подход на базе ациклического графа (DAG). Токен продолжает охраняет уверенные позиции на рынке. За последнюю неделю он прибавил 40%, его стоимость достигла $0,97, что свидетельствует о стабильном интересе инвесторов. Текущая капитализация проекта составляет $2,72 млрд, а максимальная цена достигала $3,1. Общая эмиссия токенов — 3,2 млрд.

Celestia — это уникальная блокчейн-система, которая передает обработку данных и вычисления на другие блокчейны. За последние семь дней токен TIA вырос на 39%, достигнув $7,54. Текущая капитализация составляет $3,25 млрд, а максимальная цена достигла отметки $20,37. Общий объём эмиссии составляет 1 млрд токенов.