Госдума приняла закон о налогообложении криптовалют

Госдума одобрила изменения в Налоговый кодекс России, касающиеся налогообложения криптовалют, на втором и третьем чтениях. Законопроект был предложен правительством РФ.

Согласно ключевым положениям закона, криптовалюта рассматривается как имущество в целях Налогового кодекса РФ. Это касается и цифровых активов, которые используются для проведения платежей по внешнеторговым сделкам в экспериментальном режиме. Услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой, не подлежат налогообложению на территории России.

Оплата налога на добавленную стоимость (НДС) не потребуется для операций, связанных с майнингом цифровой валюты и её продажей. Однако владельцы инфраструктуры, используемой для операций, будут обязаны предоставлять ФНС данные о физических и юридических лицах, занимающихся майнингом с помощью их оборудования. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Согласно закону, датой получения дохода от майнинга криптовалюты считается день, когда физическое или юридическое лицо получает возможность распоряжаться этой валютой. Это касается и момента её зачисления на чужой счёт. Такие доходы будут объединены в одну налоговую базу с доходами от продажи ценных бумаг, включая акции, облигации и паи. Налоговая ставка будет стандартной — от 13 до 15 процентов, в зависимости от суммы дохода. До 2,4 миллиона рублей в год ставка составит 13 процентов, а при доходах выше этой суммы — 15 процентов. Налог на прибыль от майнинга криптовалюты будет рассчитываться по обычной ставке налога на прибыль организаций, которая с 2025 года составит 25 процентов.