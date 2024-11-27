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27 ноября, 09:07

Курс валют приближается к кульминации. Какой максимум обновит доллар и когда начнётся укрепление рубля

Сегодня доллар на торгах впервые с марта 2022 года достиг 108 рублей. С чем связано резкое повышение курса иностранных валют и какие перспективы у курса рубля на ближайшие дни?

Курс доллара обновил новый максимум. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Курс доллара обновил новый максимум. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Рубль продолжает отвесно падать, изо дня в день переписывая минимумы кризисного марта 2022 года. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Причина обвала в совокупности факторов: геополитика и санкции повышают риск-премию и затрудняют трансакции для экспорта/импорта; низкое предложение валюты от экспортёров и высокий спекулятивный спрос формируют дефицит. За счёт этого курс и теряет стабильность.

— Волатильность на валютном рынке очень высокая, поэтому точно определить, где закончится ажиотаж, сложно. Здесь, скорее, важна не конкретная котировка, а момент — вертикальный взлёт валют обычно предвещает кульминацию девальвации, — отметил Михаил Зельцер.

Он считает, что техническая коррекция перегретых инвалют может нагрянуть без предупреждения и быть резкой.

— Как только нормализуется предложение валюты на рынке и/или ЦБ отреагирует, не удивимся возврату доллара к 100 рублям, — добавил Михаил Зельцер.

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Рост доллара потенциально возможен вследствие нескольких факторов. Используемые импортёрами для трансграничных платежей схемы с платёжными агентами оставляют рубль внутри России. Экспортёры же концентрируют валютную ликвидность на внешнем контуре. Эти два фактора, а также предпраздничная пора, сопровождающаяся активными покупками импортных товаров, оказывают активное давление на рубль. На эти моменты обратил внимание аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында.

— Можно предположить, что до конца года курс доллар/рубль будет находиться в диапазоне ₽95–102. Причин несколько (при отсутствии иных внешних и внутренних шоковых факторов): объём импорта, ДКП Банка России в отношении экспортной выручки и ключевой ставки, цены на нефть, временные лаги при трансграничных расчётах, добавил Руслан Дында.

Нина Важдаева
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