Курс валют приближается к кульминации. Какой максимум обновит доллар и когда начнётся укрепление рубля

Рубль продолжает отвесно падать, изо дня в день переписывая минимумы кризисного марта 2022 года. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Причина обвала в совокупности факторов: геополитика и санкции повышают риск-премию и затрудняют трансакции для экспорта/импорта; низкое предложение валюты от экспортёров и высокий спекулятивный спрос формируют дефицит. За счёт этого курс и теряет стабильность.

— Волатильность на валютном рынке очень высокая, поэтому точно определить, где закончится ажиотаж, сложно. Здесь, скорее, важна не конкретная котировка, а момент — вертикальный взлёт валют обычно предвещает кульминацию девальвации, — отметил Михаил Зельцер.

Он считает, что техническая коррекция перегретых инвалют может нагрянуть без предупреждения и быть резкой.

— Как только нормализуется предложение валюты на рынке и/или ЦБ отреагирует, не удивимся возврату доллара к 100 рублям, — добавил Михаил Зельцер.

Рост доллара потенциально возможен вследствие нескольких факторов. Используемые импортёрами для трансграничных платежей схемы с платёжными агентами оставляют рубль внутри России. Экспортёры же концентрируют валютную ликвидность на внешнем контуре. Эти два фактора, а также предпраздничная пора, сопровождающаяся активными покупками импортных товаров, оказывают активное давление на рубль. На эти моменты обратил внимание аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында.