Курс доллара «улетел» выше 113 рублей, евро стоит почти 120

Валютный рынок Forex демонстрирует рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требуют 113 рублей.

Днём 27 ноября позиция доллара выросла на 4,26% и закрепилась в районе 111 рублей. Курс евро также вырос более чем на 4% — до 115,7 рубля. По данным на 15:55 курсы иностранных валют взлетели ещё больше: доллар стоит 113 рублей, а евро — 119 рублей.

Всего же с начала месяца американская валюта выросла на 12,5%.