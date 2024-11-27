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27 ноября, 13:02

Курс доллара «улетел» выше 113 рублей, евро стоит почти 120

Курс доллара на Forex уже перевалил за 113 рублей

Валютный рынок Forex демонстрирует рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требуют 113 рублей.

Днём 27 ноября позиция доллара выросла на 4,26% и закрепилась в районе 111 рублей. Курс евро также вырос более чем на 4% — до 115,7 рубля. По данным на 15:55 курсы иностранных валют взлетели ещё больше: доллар стоит 113 рублей, а евро — 119 рублей.

Всего же с начала месяца американская валюта выросла на 12,5%.

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Недавно россиян предупредили о скором увеличении цен на технику и автомобили. Случится это из-за роста доллара на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Прогнозируют удорожание на 10-15%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / STILLFX

Николай Рюмин
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