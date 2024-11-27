Министр транспорта ответил на вопрос Life.ru о подорожании авиабилетов из-за роста курса доллара

Министр транспорта РФ Роман Старовойт выразил надежду, что цены на авиабилеты не поднимутся в связи с ростом курса доллара. Об этом сообщает корреспондент Life.ru Александр Юнашев из Астаны, где сегодня проходит встреча руководства России и Казахстана.

Министр транспорта Роман Старовойт надеется, что рост курса доллара не повлияет на цены на авиабилеты. Видео © Life.ru

В свою очередь министр энергетики РФ Сергей Цивилёв подчеркнул, что в правительстве будут стараться удерживать цены в разных отраслях на текущем уровне. Также главы министерств отметили, что комментировать нынешнюю ситуацию с курсом доллара и евро стоит аккуратнее, чтобы негативно не влиять на рынки.