Российских туристов призвали брать в Турцию доллары нового образца
АТОР посоветовала туристам озаботиться покупкой долларов нового образца заранее
Старые доллары могут не обменять на местную валюту. Обложка © freepik.com / frimufilms
В последнее время туристы, планирующие поездки в Турцию, сталкиваются с новыми рекомендациями от экспертов в области международного туризма. В частности, российским гражданам предложили брать с собой в Турцию доллары нового образца. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РБК.
Причиной для этого послужила ситуация, которая развернулась в Турции после того, как местные обменные пункты и банки начали отказываться от приёма банкнот номиналом в 50 и 100 долларов. Согласно информации, опубликованной в турецком издании T24, причина была связана с угрозой распространения фальшивых купюр. Как сообщает газета, в страну было контрабандой ввезено значительное количество поддельных банкнот.
Мурадян рекомендовал российским туристам заранее позаботиться о валюте нового образца, которая будет более востребована в обменных пунктах Турции. Он отметил, что такие меры предпринимаются в рамках борьбы с фальшивыми деньгами, и в ближайшее время ситуация с обменом может осложниться.
По словам Мурадяна, туристам стоит обращать внимание на новые банкноты, а в случае необходимости можно рассматривать другие конвертируемые валюты, такие как евро. «На данный момент проблема действительно существует в ряде туристических стран, однако Турция стала первой, кто официально заявил об этом. Мы не можем предложить никакие другие решения, кроме как рекомендовать туристам заранее запастись долларами нового образца или использовать другие валюты для обмена», — прокомментировал эксперт.
Ассоциация банков Турции недавно предупредила о мошенничестве с поддельными долларами. По их данным, в страну могли завезти до 600 миллионов фальшивых долларов. Из-за этого обменники стали более осторожно относиться к купюрам старого образца, что создало трудности для туристов.
Министерство казначейства и финансов Турции пока не прокомментировало эти сообщения, однако обеспокоенность среди местных банков и обменных пунктов очевидна. Кроме того, как отмечает Мурадян, проблема с фальшивыми деньгами не ограничивается только Турцией, но и затрагивает другие популярные туристические направления. Это подтверждается ростом числа случаев, когда иностранцы сталкиваются с трудностями при обмене старых банкнот на местные деньги.
Ранее Life.ru сообщал, что у россиян возникли проблемы с обменом старых долларов за границей. При этом никаких объявлений о проблемах с приёмом наличных ни Минфин США, ни ФРС не делали. Дизайн новых купюр, введённых в оборот в 2013 году, отличается незначительно. Эксперты отмечают, что банки из РФ не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США из-за введённых санкций.