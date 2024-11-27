Российских туристов призвали брать в Турцию доллары нового образца

В последнее время туристы, планирующие поездки в Турцию, сталкиваются с новыми рекомендациями от экспертов в области международного туризма. В частности, российским гражданам предложили брать с собой в Турцию доллары нового образца. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РБК.

Причиной для этого послужила ситуация, которая развернулась в Турции после того, как местные обменные пункты и банки начали отказываться от приёма банкнот номиналом в 50 и 100 долларов. Согласно информации, опубликованной в турецком издании T24, причина была связана с угрозой распространения фальшивых купюр. Как сообщает газета, в страну было контрабандой ввезено значительное количество поддельных банкнот.

Мурадян рекомендовал российским туристам заранее позаботиться о валюте нового образца, которая будет более востребована в обменных пунктах Турции. Он отметил, что такие меры предпринимаются в рамках борьбы с фальшивыми деньгами, и в ближайшее время ситуация с обменом может осложниться.

По словам Мурадяна, туристам стоит обращать внимание на новые банкноты, а в случае необходимости можно рассматривать другие конвертируемые валюты, такие как евро. «На данный момент проблема действительно существует в ряде туристических стран, однако Турция стала первой, кто официально заявил об этом. Мы не можем предложить никакие другие решения, кроме как рекомендовать туристам заранее запастись долларами нового образца или использовать другие валюты для обмена», — прокомментировал эксперт.

Ассоциация банков Турции недавно предупредила о мошенничестве с поддельными долларами. По их данным, в страну могли завезти до 600 миллионов фальшивых долларов. Из-за этого обменники стали более осторожно относиться к купюрам старого образца, что создало трудности для туристов.