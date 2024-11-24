Стало известно, почему у россиян не работают карты UnionPay за границей

Отказ в обслуживании за границей карт системы UnionPay, выпущенных российским банком, связан с зависимостью финансовых систем многих стран от американских платёжных систем и долларовой экономики. Такое мнение выразил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин в комментарии телеканалу «Звезда».

«Китайская финансовая система всё-таки привязана к американскому доллару в значительной степени. Все национальные платёжные системы, так называемые «большие LVPS» (Large Value Payment Systems), то есть большие системы обработки платёжной информации и данных, как правило, носят локальный характер и действуют в рамках одной страны», — отметил Скалкин.

Несмотря на усилия стран БРИКС и G20 по созданию независимых от доллара международных систем, эти попытки пока не увенчались успехом. Как пояснил эксперт, в мире доминирует американская система CLS, объединяющая крупные валюты и предоставляющая более быстрые, надёжные и дешёвые операции. Многие страны продолжают пользоваться ей из-за экономической выгоды.

Скалкин подчеркнул, что даже страны с дружественным отношением к России вынуждены учитывать вторичные санкции Минфина США, чтобы не рисковать своими экономическими интересами.