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23 ноября, 21:06

Стало известно, почему у россиян не работают карты UnionPay за границей

Эксперт: Отказ приёма карт UnionPay за рубежом кроется в привязке к доллару

Отказ в обслуживании за границей карт системы UnionPay, выпущенных российским банком, связан с зависимостью финансовых систем многих стран от американских платёжных систем и долларовой экономики. Такое мнение выразил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин в комментарии телеканалу «Звезда».

«Китайская финансовая система всё-таки привязана к американскому доллару в значительной степени. Все национальные платёжные системы, так называемые «большие LVPS» (Large Value Payment Systems), то есть большие системы обработки платёжной информации и данных, как правило, носят локальный характер и действуют в рамках одной страны», — отметил Скалкин.

Несмотря на усилия стран БРИКС и G20 по созданию независимых от доллара международных систем, эти попытки пока не увенчались успехом. Как пояснил эксперт, в мире доминирует американская система CLS, объединяющая крупные валюты и предоставляющая более быстрые, надёжные и дешёвые операции. Многие страны продолжают пользоваться ей из-за экономической выгоды.

Скалкин подчеркнул, что даже страны с дружественным отношением к России вынуждены учитывать вторичные санкции Минфина США, чтобы не рисковать своими экономическими интересами.

Банкоматы в южноамериканской стране стали пожирать карты россиян
Банкоматы в южноамериканской стране стали пожирать карты россиян

Напомним, проблемы с UnionPay стали заметны 23 ноября, когда в нескольких странах мира перестали работать карты банковской системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Среди них Турция, Венгрия, Таиланд, Германия, ОАЭ, Вьетнам, Катар, Казахстан

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Shutterstock / FOTODOM / TungCheung

Анатолий Цейко
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