Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в восьми странах, в том числе ОАЭ

В нескольких странах мира перестали карты банковской системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Среди них Турция, Венгрия, Таиланд, Германия, ОАЭ, Вьетнам, Катар, Казахстан

Как сообщил ТАСС сегодня около полудня, банки в Стамбуле и Анкаре перестали обслужить карты UnionPay Газпромбанка. При попытке снять деньги через банкомат появляется уведомление о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается этим банком, либо, что банк не даёт санкции на операции с картой. Подобная ситуация наблюдается как в государственных, так и в частных банках.

Около двух часов появилась информация, что банк OTP, который был единственным в Венгрии, где обслуживались эмитированные Газпромбанком карты UnionPay, также прекратил работу с картами.

В Казахстане банкоматы 22 ноября ещё выдавали наличные, однако сегодня снять деньги стало невозможно. При этом карты с системой Visa продолжают работать.