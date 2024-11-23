Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в восьми странах, в том числе ОАЭ
В нескольких странах мира перестали карты банковской системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Среди них Турция, Венгрия, Таиланд, Германия, ОАЭ, Вьетнам, Катар, Казахстан
Как сообщил ТАСС сегодня около полудня, банки в Стамбуле и Анкаре перестали обслужить карты UnionPay Газпромбанка. При попытке снять деньги через банкомат появляется уведомление о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается этим банком, либо, что банк не даёт санкции на операции с картой. Подобная ситуация наблюдается как в государственных, так и в частных банках.
Около двух часов появилась информация, что банк OTP, который был единственным в Венгрии, где обслуживались эмитированные Газпромбанком карты UnionPay, также прекратил работу с картами.
В Казахстане банкоматы 22 ноября ещё выдавали наличные, однако сегодня снять деньги стало невозможно. При этом карты с системой Visa продолжают работать.
Напомним, ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк. В кредитном учреждении заявили, что наблюдают трудности в работе карт UnionPay за рубежом, и посоветовали снять с них наличные. Накануне Газпромбанк убрал карты с этой платёжной системой из списка доступных к оформлению. При этом банк подчеркнул, что его, в том числе иностранных платёжных систем, продолжают работать на территории РФ.
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