Банкоматы в южноамериканской стране стали пожирать карты россиян

Держатели карт системы UnionPay Газпромбанка рассказали, что банкоматы уругвайских банков задерживают их карты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ещё в четверг вечером снятие денег с карт проходило без проблем, однако в пятницу утром при попытке снятия наличных банкомат проглотил карту, на экране высветилась надпись: «Карта задержана банкоматом, обратитесь в банк-эмитент», — рассказал один из клиентов Газпромбанка.