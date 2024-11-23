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23 ноября, 16:47

Банкоматы в южноамериканской стране стали пожирать карты россиян

РИАН: В Уругвае банкоматы стали задерживать карты UnionPay Газпромбанка

Держатели карт системы UnionPay Газпромбанка рассказали, что банкоматы уругвайских банков задерживают их карты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ещё в четверг вечером снятие денег с карт проходило без проблем, однако в пятницу утром при попытке снятия наличных банкомат проглотил карту, на экране высветилась надпись: «Карта задержана банкоматом, обратитесь в банк-эмитент», — рассказал один из клиентов Газпромбанка.

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Сегодня эти карты перестали работать в более чем восьми странах мира, среди которых Турция, Венгрия, Таиланд, Германия, ОАЭ, Вьетнам, Катар и Казахстан. Это произошло из-за нового пакета санкций США. В число юридических лиц, на которые были наложены ограничения, попал и Газпромбанк.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Полина Никифорова
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