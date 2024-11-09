Россиян предупредили об отказе банков принимать старые доллары
Финансист Бадалов: Банки отказываются принимать старые доллары из-за санкций
Российские и иностранные банки стали чаще отказываться принимать старые долларовые купюры. Об этом сообщил финансист Лазарь Бадалов.
Эксперт отметил, что банки из России не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США из-за введённых санкций, а также получать её. По словам Бадалова, замена ветхих и старых денег — сложная, дорогостоящая и длительная процедура, в связи с этим банки решают перестраховываться.
«Банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, старые доллары легче подделать, поэтому обменять их за рубежом нелегко, хотя никаких ограничений на такие купюры в Соединённых Штатах официально не вводили, отметил финансист.
Ранее Life.ru сообщал, что у россиян возникли проблемы с обменом старых долларов за границей. При этом никаких объявлений о проблемах с приёмом наличных ни Минфин США, ни ФРС не делали. Дизайн новых купюр, введённых в оборот в 2013 году, отличается незначительно. Они имеют синий оттенок, в отличие от «зелёных» предшественников.
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