Россиян предупредили об отказе банков принимать старые доллары

Российские и иностранные банки стали чаще отказываться принимать старые долларовые купюры. Об этом сообщил финансист Лазарь Бадалов.

Эксперт отметил, что банки из России не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США из-за введённых санкций, а также получать её. По словам Бадалова, замена ветхих и старых денег — сложная, дорогостоящая и длительная процедура, в связи с этим банки решают перестраховываться.

«Банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, старые доллары легче подделать, поэтому обменять их за рубежом нелегко, хотя никаких ограничений на такие купюры в Соединённых Штатах официально не вводили, отметил финансист.