Путин указал на глупость США, запрещающих России использовать доллар
Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара, США сами вводят ограничения
Россия не отказывалась от доллара и не стремилась к этому, однако США сами вводят ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
«Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США», — сказал российский президент.
Россия не борется с американской валютой, а думает над созданием новых инструментов в ответ на новые тенденции развития мировой экономики, добавил лидер страны.
Российский президент затронул многие вопросы в ходе выступления на Валдайском форуме. Life.ru собрал в один материал главные тезисы Владимира Путина о безопасности, международных отношений, глобальных сдвигов в миропорядке их влиянии на Россию, а также роли нашей страны в мире.
Life.ru