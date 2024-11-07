Путин указал на глупость США, запрещающих России использовать доллар

Россия не отказывалась от доллара и не стремилась к этому, однако США сами вводят ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США», — сказал российский президент.

Россия не борется с американской валютой, а думает над созданием новых инструментов в ответ на новые тенденции развития мировой экономики, добавил лидер страны.