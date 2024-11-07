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Регион
7 ноября, 19:49

Путин указал на глупость США, запрещающих России использовать доллар

Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара, США сами вводят ограничения

Россия не отказывалась от доллара и не стремилась к этому, однако США сами вводят ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США», — сказал российский президент.

Россия не борется с американской валютой, а думает над созданием новых инструментов в ответ на новые тенденции развития мировой экономики, добавил лидер страны.

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Российский президент затронул многие вопросы в ходе выступления на Валдайском форуме. Life.ru собрал в один материал главные тезисы Владимира Путина о безопасности, международных отношений, глобальных сдвигов в миропорядке их влиянии на Россию, а также роли нашей страны в мире.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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