Вышел срок годности: Россиянам отказывают за рубежом в обмене старых долларов

В зарубежных обменниках у россиян отказываются принимать доллары старого образца. На это пожаловались отдыхающие в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Таиланде, Египте, Армении и других странах. Для обмена теперь подходят только «синие» доллары в идеальном состоянии.

«Никаких объявлений о проблемах с приёмом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца», — рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян RG.ru.

Он также вспомнил ситуацию, когда у российского туриста согласились принять доллары старого образца только с дисконтом в 5%. При этом, купюры были в идеальном состоянии в банковской упаковке.

Дизайн новых купюр, введённых в оборот в 2013 году, отличается незначительно. Они имеют синий оттенок, в отличие от «зелёных» предшественников. На новой купюре посредине идёт заметная синяя полоска. Также портрет Бенджамина Франклина расположен на банкноте не в овальной рамке, а без неё.