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28 августа, 10:31

Бешеные деньги: В Сети набирают обороты объявления о продаже редких купюр из-за интереса к эзотерике

SHOT ПРОВЕРКА: Пользователи Сети продают тысячные купюры за 1 млн рублей

Денежные купюры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirteen

Денежные купюры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirteen

В Сети набирают обороты объявления о продаже редких купюр по бешеным ценам. Спрос на них вырос из-за повышенного интереса к эзотерике, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Редкая купюра с уникальным серийным номером. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Редкая купюра с уникальным серийным номером. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Редкая купюра с уникальным серийным номером. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Редкая купюра с уникальным серийным номером. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

SHOT ПРОВЕРКА выяснила, в чём уникальность таких банкнот, и попыталась их купить. Оказалось, что деньги почти ничем не отличаются от обычных, огромная наценка идёт за уникальные серию и номер, если в них есть красивые сочетания букв или цифр. Коллекционеры рассказали, что наибольшим спросом пользуются банкноты с "семёрками" и "восьмёрками", которые символизируют удачу и успех. По их словам, такие деньги чаще всего привлекают фанатов нумерологии, кто видит магию чисел во всём.

Многие продавцы заявили, что обладателями необычных денег стали случайно. Купюру им выдал либо банкомат, либо кассир в магазине. При продаже многие также надеются на удачу: вдруг привлекут внимание коллекционеров и наконец продадут денежки подороже. Поэтому с ними можно легко поторговаться и выбить скидку вплоть до 90%.

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Наталья Афонина
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