Что делать с железной мелочью и где её можно обменять Где обменять монеты на купюры? Этими вопросами задаются многие, у кого накопилось много мелочи. Наша статья поможет разобраться в этих вопросах и подскажет, куда и как можно сдать железные деньги в 2024 году. 12 июля, 21:45 Что делать с накопившейся мелочью. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Вспомните — сколько раз вы опустошали карманы от мелочи, чтобы оставить мелкие монеты где-то дома? В коробке, банке, копилке — где угодно, лишь бы не таскать с собой этот обременительный звенящий груз. Финансовые аналитики считают, что у каждого гражданина России в среднем находится примерно по 500 монет, которые лежат без дела.

В последние годы в России мелочь постепенно выходит из обращения. Люди всё чаще расплачиваются картами, а инфляция сделала копейки практически бесполезными. Самые мелкие монеты уже почти исчезли из нашей жизни. В магазинах их принимают всё неохотнее. Кроме того, как подчёркивают эксперты, некоторые монеты уже несколько лет вообще не выпускают. Например, пятикопеечные перестали чеканить ещё в 2009 году, а выпуск 50-копеечных монет закончили в 2014-м. Металлические рубли пока остаются в обороте, но и их использование сокращается. В итоге у многих дома скапливаются настоящие залежи мелочи, и что с ней делать, бывает не совсем понятно.

Существуют разные способы избавиться от мелких денег: от сдачи в банк до продажи коллекционерам. Сегодня подробно рассмотрим, какие есть варианты и как ими воспользоваться.

В каком банке можно сдать мелочь

Если у вас скопилось много мелочи, вы можете обменять её на купюры в банке. Крупные банки предоставляют такую услугу. Однако условия приёма мелочи могут различаться.

В большинстве отделений этих банков существуют следующие правила.

Наличие специального оборудования. Некоторые отделения оснащены монетоприёмниками, которые автоматически считают и сортируют монеты.

Некоторые отделения оснащены монетоприёмниками, которые автоматически считают и сортируют монеты. Предварительная запись. В некоторых случаях может потребоваться предварительное согласование или запись.

В некоторых случаях может потребоваться предварительное согласование или запись. Лимиты на сдачу. Банки могут устанавливать лимиты на количество принимаемой мелочи за один раз.

Комиссия за пересчёт. В большинстве случаев за пересчёт монет взимается комиссия.

В большинстве случаев за пересчёт монет взимается комиссия. Перед посещением банка рекомендуется позвонить в отделение и уточнить условия приёма мелочи. Это поможет избежать лишних поездок и неудобств.

Перед посещением банка лучше рассортировать мелкие монеты по номиналу.

Если у вас скопилось много мелочи, вы можете обменять её на купюры в банке. Фото © ТАСС / Евгений Леонов

Берут ли за сдачу мелочи комиссию

Большинство банков взимают комиссию за пересчёт и обмен монет на купюры. Размер комиссии может варьироваться в зависимости от банка и региона. Обычно комиссия составляет от 1% до 10% и выше от суммы сдаваемой мелочи. В некоторых случаях комиссия может быть фиксированной, например за пересчёт определённого количества монет.

Некоторые банки могут предложить бесплатный пересчёт мелочи, если вы их клиент и обслуживаетесь по определённым тарифам. Поэтому перед сдачей мелочи уточните условия и размер комиссии в вашем банке. Это позволит заранее рассчитать возможные затраты и выбрать наиболее выгодный вариант.

Куда сдать мелочь в Москве

Если у вас накопилась мелочь и вы хотите от неё избавиться, Москва предлагает несколько вариантов помимо сдачи в банки. Рассмотрим наиболее удобные и популярные способы.

1. Автоматы по приёму монет

В Москве работают специальные автоматы по приёму монет. Они расположены в крупных торговых центрах и метро. Вы можете загрузить в автомат свою мелочь, а взамен получить купюры или зачислить сумму на банковскую карту. Условия и комиссии могут различаться, поэтому перед использованием ознакомьтесь с правилами конкретного автомата.

Автоматы по приёму монет. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

2. Супермаркеты и гипермаркеты

Некоторые крупные супермаркеты и гипермаркеты, такие как "Ашан", "Лента" и "Перекрёсток", принимают мелочь на кассах. Вы можете использовать накопленные монеты для оплаты покупок. Убедитесь, что кассир согласен принять мелочь, так как не все кассы оборудованы для этого. Конечно, если мелочи у вас очень много, этим методом лучше не пользоваться.

3. Благотворительные организации

Многие благотворительные организации принимают мелочь в качестве пожертвований. В Москве работают фонды, которые устанавливают специальные контейнеры для сбора монет в общественных местах, таких как торговые центры, школы и офисные здания. Вы можете не только избавиться от мелочи, но и помочь тем, кто в этом нуждается.

4. Терминалы оплаты услуг

Некоторые терминалы для оплаты услуг и пополнения счетов принимают мелочь. Эти терминалы установлены в торговых центрах, магазинах и на станциях метро. Вы можете использовать их для пополнения счёта мобильного телефона, оплаты коммунальных услуг и других платежей.

Некоторые терминалы для оплаты услуг и пополнения счетов принимают мелочь. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

5. Почтовые отделения

Отделения Почты России также могут принять мелочь для оплаты почтовых услуг или других операций. Перед визитом уточните в конкретном отделении, предоставляют ли они такую услугу и есть ли ограничения на количество сдаваемой мелочи.

Куда сдать мелочь в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, как и Москва, предлагает несколько удобных способов избавиться от накопившейся мелочи. Вот основные варианты, где и как можно сдать мелочь и обменять её на купюры или использовать для оплаты.

1. Банковские отделения

Крупные банки имеют отделения в Санкт-Петербурге, где можно сдать мелочь. Перед посещением рекомендуется позвонить в банк и уточнить условия приёма монет, наличие комиссии и необходимость предварительной записи.

2. Автоматы по приёму монет

В крупных торговых центрах Санкт-Петербурга часто устанавливают автоматы по приёму монет. Вы можете загрузить мелочь в автомат и получить купюры или зачислить сумму на банковскую карту. Такие автоматы можно найти в торговых центрах "Галерея", "Мега Дыбенко", "Питерлэнд" и других.

Автомат по приёму монет. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

3. Благотворительные фонды

В Санкт-Петербурге работают благотворительные организации, которые принимают мелочь в качестве пожертвований. Специальные контейнеры для сбора монет устанавливают в общественных местах: торговых центрах, школах и офисных зданиях. Сдав мелочь, вы не только избавитесь от неё, но и поможете нуждающимся.

4. Терминалы оплаты услуг

В городе установлены терминалы для оплаты услуг и пополнения счетов, принимающие мелочь. Вы можете использовать их для пополнения счёта мобильного телефона, оплаты коммунальных услуг и других платежей. Такие терминалы можно найти в торговых центрах, магазинах и на станциях метро.

5. Почтовые отделения

Отделения Почты России в Санкт-Петербурге могут принять мелочь для оплаты почтовых услуг или других операций. Перед визитом уточните условия предоставления подобной услуги.

Отделение почтовой связи. Фото © ТАСС / Сергей Петров

Что ещё можно сделать с накопившейся мелочью

Если у вас накопилось много мелочи и вы не хотите обращаться в банк, есть несколько других способов избавиться от монет. Рассмотрим различные варианты, которые могут быть полезными и удобными.

1. Сдать в специальный пункт приёма мелочи

В некоторых городах действуют специальные пункты приёма мелочи. Эти пункты оборудованы автоматами, которые считают и обменивают монеты на купюры или зачисляют сумму на банковскую карту. Найти такие пункты можно в крупных торговых центрах или на станциях метро.

2. Оплатить парковку

Мелочь можно использовать для оплаты парковки. В большинстве парковочных автоматов предусмотрена возможность внесения оплаты монетами. Это отличный способ избавиться от мелочи и одновременно решить вопрос с парковкой автомобиля.

Оплатить парковку можно мелочью. Фото © ТАСС / Роман Пименов

3. Отдать нуждающимся

Мелочь можно пожертвовать благотворительным организациям или просто отдать нуждающимся. Многие фонды устанавливают специальные контейнеры для сбора монет в общественных местах. Это не только поможет вам избавиться от мелочи, но и окажет помощь тем, кто в ней нуждается.

6. Использовать для творчества

Мелочь можно использовать для различных творческих проектов. Например, из монет можно сделать мозаики, украшения, рамки для фотографий и другие декоративные элементы. Это отличный способ дать вторую жизнь ненужным монетам.

7. Продать коллекционерам

Некоторые монеты представляют большую ценность для коллекционеров, которые готовы платить за них неплохие деньги. Ознакомьтесь с нумизматическими каталогами — возможно, среди ваших монет найдутся ценные экземпляры.

Авторы Андрей Соколов