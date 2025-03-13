Самозапрет на кредиты в 2025 году: как это работает, подводные камни Что такое самозапрет на кредиты, зачем он нужен, как его оформить и снять, как работает самозапрет, сколько раз можно устанавливать самозапрет на кредит, читайте подробнее в материале Life.ru 12 марта, 21:37 С 1 марта законом разрешено устанавливать самозапрет на кредиты. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

С 1 марта 2025 года граждане России, в соответствии с новой редакцией федеральных законов «О потребительском кредите (займе)» и «О кредитных историях», могут установить самозапрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями кредитных договоров.

Сервис оказался востребованным — за десять дней самозапрет установили уже более 5 млн пользователей. Среди них больше всего москвичей — около 950 тыс. В Петербурге услугой воспользовались более 388 тыс. человек, в Подмосковье — 307 тыс. В пятёрку лидеров по регионам вошли Краснодарский край и Свердловская область — там 185 тыс. и 160 тыс. граждан соответственно.

Что такое самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредит — это ограничение на получение кредитных средств, которое пользователь ставит сам на себя. После этого он не сможет оформить заявку на заём и получить деньги.

Запрет касается в том числе банковских договоров, связанных с овердрафтом и кредитными картами.

Ограничение не распространяется на автокредит или ипотеку, а также на образовательные кредиты с господдержкой или поручительство.

Добровольное ограничение на кредит не коснётся ипотеки. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Как работает самозапрет на кредиты

Самозапрет начнёт действовать на следующий день после оформления услуги. Информация об этом попадёт во все квалифицированные бюро кредитной истории (КБКИ) и появится в кредитной истории (КИ) клиента. Если у физлица ещё нет кредитной истории, то бюро сформирует её и добавит информацию о самозапрете. Сообщение об обновлении придёт на портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Иными словами, если клиент заблокировал выдачу кредита и соответствующие сведения появились в КБКИ, то банк или МФО откажет в оказании услуги по выдаче.

Как оформить самозапрет на кредиты

Для установления самозапрета нужно будет заполнить заявление на портале «Госуслуги» либо в отделении МФЦ независимо от места жительства или пребывания. Необходимо будет предоставить ИНН и документ, удостоверяющий личность.

Пошаговая инструкция:

зайти в свою учётную запись портала «Госуслуги»;

выбрать услугу «Установление запрета на получение кредита»;

проверить данные, которые будут предложены для подтверждения: ФИО, серию и номер паспорта, ИНН;

указать вид запрета на оформление кредитов: полный или частичный, организации, на которые будет распространяться запрет: кредитные, микрофинансовые, оба вида;

указать метод выдачи кредита, который попадёт под запрет: дистанционный или очный и дистанционный;

выбрать вид электронной подписи, подписать и отправить заявление.

На портале «Госуслуги» заявление можно подать с 1 марта 2025 года. Услуга в отделениях МФЦ будет появляться поэтапно в период с 1 марта по 31 августа 2025 года.

Установить самозапрет можно через портал «Госуслуги» с 1 марта. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Как снять самозапрет на кредиты

Чтобы получить заём при установленном самозапрете, его необходимо снять. Для этого нужно подать соответствующее заявление через тот же канал, которым было установлено ограничение, — МФЦ или портал «Госуслуги».

Отказаться от самозапрета можно через два дня после его установления. Но в целях безопасности ограничение снимут только через день после подачи запроса.

Зачем нужен самозапрет на кредиты

Самозапрет может установить любой человек. Это является средством защиты от мошенников, оформляющих на своих жертв кредиты дистанционно, и поможет оградить от необдуманных трат.

Выгоднее всего самозапрет будет для пенсионеров и тех, кто в целом не очень хорошо разбирается в технологиях, потерял паспорт или другие документы, людей, склонных к спонтанным тратам, а также для проживающих в другой стране.

Популярные вопросы

Как часто можно пользоваться услугой?

Можно устанавливать и снимать ограничения любое количество раз.

Сколько стоит установить самозапрет?

Выдача потребительского кредита блокируется бесплатно.

Возможность установления самозапрета поэтапно появится в МФЦ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Могут ли отказать в оформлении самозапрета?

Нет, отказать в подаче заявления не могут.

Нужно ли досрочно погашать действующие кредиты для установления самозапрета?

Нет, этого делать не надо.

Должен ли человек выплачивать кредит, если был установлен самозапрет?

Если хотя бы в одном КБКИ есть сведения о действующем запрете, кредитор должен отказать заёмщику в заключении договора. Но если кредит будет оформлен при наличии самозапрета, то гражданин не должен будет исполнять обязательства по такому договору и сможет исключить информацию об этом из кредитной истории.

Что делать, если сотрудники «Госуслуг» говорят, что самозапрет установлен неверно?

Сотрудники «Госуслуг» не обзванивают пользователей, это мошенники. Они предлагают помощь с установкой или снятием самозапрета, рекомендуют перейти по фальшивой ссылке, имитирующей «Госуслуги», якобы для исправления ошибки. На самом деле, если ввести там свои данные, они могут оказаться у аферистов.

Мнение эксперта

Арбитражный управляющий Александр Пономаренко считает, что такой инструмент, как самозапрет на кредиты, в целом требует взвешенного подхода.

Он отметил, что обработка заявки на ограничение может занять до 27 часов, поэтому важно планировать свои действия заранее. А установленное ограничение, по сути, является бессрочным и сохраняет свою силу до тех пор, пока заявитель самостоятельно не решит его отменить.

При всём при этом добровольный отказ от кредитования, на взгляд эксперта, может создать определённые сложности. Например:

ограничение на покупку товаров в рассрочку через маркетплейсы или розничные магазины;

задержка в получении кредита (займа) в случае срочной необходимости, так как доступ к кредитным продуктам восстанавливается только через 24 часа после отмены ограничения.

— Установление самозапрета в принципе не рекомендуется тем, кто регулярно приобретает товары в рассрочку, и тем, кто часто открывает новые банковские счета. Потому что даже при отсутствии ограничений банки могут отказать в кредите из-за подозрений в нестабильности финансового поведения, — пояснил Александр Пономаренко.

Эксперт напомнил, что самозапрет не влияет на уже действующие кредитные карты. Заёмщик может продолжать пользоваться ими в рамках установленного лимита.

При установлении самозапрета можно продолжать пользоваться действующими кредитками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexo99alex

По словам эксперта, важно знать, что при отсутствии электронной подписи отмена ограничения возможна только при личном визите в МФЦ. Это правило станет обязательным с 1 сентября 2025 года.

— Перед принятием решения об установлении самозапрета необходимо тщательно оценить все возможные правовые и финансовые последствия, а также учесть индивидуальные обстоятельства, — заключил арбитражный управляющий.

Авторы Екатерина Субботина