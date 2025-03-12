Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

Мошенники начали злоупотреблять новым самозапретом на кредиты для обмана россиян. Ассоциация развития финансовой грамотности предупреждает, что злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен неверно. Они предлагают перейти по фальшивой ссылке для исправления ошибки.

«Мошенники присылают короткие ссылки в мессенджерах. Кликайте на них, и вы попадаете на сайт, имитирующий «Госуслуги». Вводите свои данные, и они оказываются у аферистов», — приводит комментарий ассоциации газета «Известия».

Доступ к аккаунту на госпортале открывает мошенникам путь к банковскому приложению. Более того, по фишинговой ссылке на телефон может установиться вирус, читающий СМС и коды для входа.

На платформе «Мошеловка» фиксируют такие попытки обмана. По словам экспертов, злоумышленники могут выдавать себя за представителей «Госуслуг» или «службы поддержки банков», предлагая помощь с установкой или снятием самозапрета.