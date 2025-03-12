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Регион
12 марта, 01:30

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

Мошенники начали злоупотреблять новым самозапретом на кредиты для обмана россиян. Ассоциация развития финансовой грамотности предупреждает, что злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен неверно. Они предлагают перейти по фальшивой ссылке для исправления ошибки.

«Мошенники присылают короткие ссылки в мессенджерах. Кликайте на них, и вы попадаете на сайт, имитирующий «Госуслуги». Вводите свои данные, и они оказываются у аферистов», — приводит комментарий ассоциации газета «Известия».

Нужно ли отдавать кредит, взятый после установки самозапрета: Life.ru расспросил аналитика
Нужно ли отдавать кредит, взятый после установки самозапрета: Life.ru расспросил аналитика

Доступ к аккаунту на госпортале открывает мошенникам путь к банковскому приложению. Более того, по фишинговой ссылке на телефон может установиться вирус, читающий СМС и коды для входа.

На платформе «Мошеловка» фиксируют такие попытки обмана. По словам экспертов, злоумышленники могут выдавать себя за представителей «Госуслуг» или «службы поддержки банков», предлагая помощь с установкой или снятием самозапрета.

Эксперт рассказал, поможет ли самозапрет на кредиты спастись от мошенников
Эксперт рассказал, поможет ли самозапрет на кредиты спастись от мошенников

Как сообщал Life.ru, самозапрет на кредиты уже установили пять миллионов россиян. Причём порядка 90% заявителей выбирают полный запрет.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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