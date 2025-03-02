Эксперт рассказал, поможет ли самозапрет на кредиты спастись от мошенников

Самозапрет на кредиты поможет обезопасить россиян от мошенников, однако это не решает проблему краж со счетов. Об этом в беседе РИА «ФедералПресс» рассказал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

«Этот механизм действительно должен помочь в борьбе с мошенниками, особенно в случаях, когда граждане добровольно оформляют кредиты и передают их злоумышленникам. Однако он не решит проблему краж денег со счетов или депозитов, которая также остаётся актуальной», — отметил Войлуков.

Эксперт добавил, что самозапрет будет действовать только для тех, кто самостоятельно активирует его через «Госуслуги». Он пояснил, что в законодательстве не предусмотрено автоматическое включение этой функции для всех граждан. Также важно учитывать, что самозапрет можно отменить, в частности, под воздействием психологического давления со стороны мошенников. Однако процесс снятия займёт два дня, что даст человеку возможность осознать ситуацию и отказаться от действий под влиянием злоумышленников. Тем не менее, отметил профессор, практика показывает, что существуют случаи, когда жертвы остаются под длительным воздействием и продолжают передавать деньги злоумышленникам на протяжении недели. Поэтому для таких ситуаций этот механизм, к сожалению, не является универсальным решением.