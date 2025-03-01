Россиянам объяснили, как на «Госуслугах» подключить сервис по самозапрету на кредиты
Минцифры: На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на получение кредитов
На портале «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий установить добровольный запрет на выдачу кредитов и микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
Инструкция по установке самозапрета на выдачу кредитов. Видео © Telegram / Минцифры России
«Как это работает: в кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Наличие запрета можно проверить», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на «Госуслугах» можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, пользователи могут запретить дистанционное оформление кредитов. Тогда заключение договора будет возможно только при личном присутствии в банке. Между тем возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автомобильные кредиты, а также на уже заключённые договоры.
При этом снять ограничения можно в любое время. Для этого нужно подать заявление с электронной подписью. Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. После этого при необходимости можно установить новый запрет.
Напомним, что с 1 марта в России официально запущен механизм самозапрета на выдачу кредитов. В Госдуме отметили, что данная мера поможет гражданам лучше контролировать собственные финансовые шаги, а также будет мешать планам мошенников. Самозапрет можно будет установить на все виды кредитов или на какие-то определённые.
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