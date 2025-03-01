Россиянам объяснили, как на «Госуслугах» подключить сервис по самозапрету на кредиты

На портале «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий установить добровольный запрет на выдачу кредитов и микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Инструкция по установке самозапрета на выдачу кредитов. Видео © Telegram / Минцифры России

«Как это работает: в кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Наличие запрета можно проверить», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на «Госуслугах» можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, пользователи могут запретить дистанционное оформление кредитов. Тогда заключение договора будет возможно только при личном присутствии в банке. Между тем возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автомобильные кредиты, а также на уже заключённые договоры.